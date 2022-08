Nach zweijähriger Pause lief die 25. Jubiläumsauflage des Taubertal-Festivals in Anbetracht der Größenordnung dieser Veranstaltung in geordneten und ruhigen Bahnen an, resümiert die Polizei am Freitag (12. August 2022).

Insbesondere durch die veränderten Zugangskontrollen nahe des Ortes Reutsachsen kam es seit Mittwoch (10. August 2022) kaum zu Stauungen auf den zentralen Anfahrtsstraßen. Mittlerweile sind die vorgesehenen Campingflächen „Berg“ und „Tal“ nahezu ausgelastet - das Festival ist seit geraumer Zeit ausverkauft.

Taubertal-Festival 2022: Polizei nimmt Diebe auf Campingplatz fest

In enger Zusammenarbeit mit baden-württembergischen Polizeikräften erfolgten im Grenzbereich der beiden Bundesländer umfangreiche Vorkontrollen, so die Polizei in einer Pressemitteilung weiter. Hierbei wurden Kleinmengen Cannabis und Amphetamin sowie einige verbotene Gegenstände sichergestellt. Ein alkoholisierter Autofahrer wurde aus dem Verkehr gezogen, sechs weitere standen unter Drogeneinfluss. Fünf Verkehrsteilnehmer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

In der Nacht zum Freitag (12. August 2022) konnte ein als gestohlen gemeldetes Mobiltelefon auf dem Campingplatz Berg geortet werden. Ein 23-Jähriger, der das Handy mitführte, gab zunächst an, er habe es „gerade unter einem Auto gefunden“. Damit konfrontiert, versuchte er zu flüchten, lief jedoch frontal gegen ein geparktes Auto, wobei er sich leicht verletzte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der aus Westdeutschland stammende Mann und zwei weitere Familienmitglieder auch im dringenden Verdacht eines Rucksackdiebstahls auf dem Campinggelände stehen. Das Trio wurde vorläufig festgenommen und nach erfolgter Sachbehandlung wegen Bandendiebstahls von der Polizei im Rahmen eines erweiterten Gewahrsams an die Stadtgrenzen Rothenburgs eskortiert. Wie sich herausstellte, dürfte es sich um reisende Festivaltäter handeln.

Das Veranstaltungsgeschehen in der Nacht zum Freitag im Steinbruch („Warm-up-Party“) verlief laut Polizeibericht ohne bemerkenswerte Vorkommnisse. Das Areal war bis gegen Mitternacht komplett befüllt.

Trotz etwa 30 Grad im Schatten kam es bis Freitagnachmittag (Stand 16 Uhr) zu keinen gravierenden Sicherheitsstörungen. Das Verbot von Feuer- und Grillstellen wurde eingehalten, seitens des Roten Kreuzes kam es bisher zu etwa einem Dutzend Rettungs- und Notarzteinsätzen.