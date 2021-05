Aufgrund der pandemiebedingten Lage muss die Festivalreihe „Ansbach Open“ - wie im Vorjahr - abgesagt werden. „Die derzeitige Lage lässt aus unserer Sicht keine Planungen für eine Großveranstaltung zu“, bedauert Oberbürgermeister Thomas Deffner die Entscheidung. Die Konzertreihe um ein weiteres Jahr zu verschieben, sei jedoch mit zu vielen Unwägbarkeiten verbunden, so der Oberbürgermeister. Die bereits verkauften Tickets für Haindling, Alvaro Soler und Johannes Oerding können bis 31. August 2021 an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an welchen diese auch gekauft wurden.

Ein Trostpflaster gibt es für die Fans von Johannes Oerding: in Zusammenarbeit mit dem Concertbüro Franken gibt es am 3. Juli 2022 eine Sommershow auf Burg Abenberg, zu der die Tickets ihre Gültigkeit behalten! Informationen dazu erhalten Sie in der Tourismusinformation bei der Stadt Ansbach, Tel. 0981/ 51-243, oder beim Concertbüro Franken in

Nürnberg, Tel. 0911/ 414196.