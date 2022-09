Ansbach vor 1 Stunde

Islamistischer Hinergrund?

Polizei erschießt Angreifer - das wissen wir über die Messerattacke von Ansbach

Ein Mann in Ansbach hat am Donnerstag mit einem Messer wild um sich gestochen. Die Polizei musste ihn durch Schusswaffengebrauch aufhalten. Was wir über die Tat bisher wissen.