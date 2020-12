17-Jähriger attackiert Polizist in Ansbach: Am Mittwoch (30. Dezember 2020) gegen 16 Uhr beobachtete eine Zivilstreife der Ansbacher Polizei in der Nähe des Parkhauses in der Feuerbachstraße drei Jugendliche, wie zwei von ihnen sich Messer übergaben. Als sie sich im Zuge einer Kontrolle als Polizeibeamte erkennbar machten, versuchten die Jugendlichen zu flüchten, berichtet die Polizeiinspektion Ansbach.

Hierbei warf ein 17-Jähriger ein Messer weg, konnte jedoch festgehalten werden. Der Jugendliche schlug sofort und unvermittelt auf den 31-jährigen Polizeibeamten mit Fäusten ein. Dieser wurde mehrmals am Hinterkopf und im Brustbereich getroffen, ehe der Aggressor zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte.

Nach Angriff in Ansbach: Polizist (31) verspürt Schmerzen

Laut Angaben der Polizei verspürte der Polizist zwar Schmerzen, wurde jedoch nicht verletzt. Er war weiterhin dienstfähig.

Bei einem der beiden anderen Teenager konnte bei der anschließenden Durchsuchung ein Schlagring und ein Butterflymesser aufgefunden werden. Diese wurden dem 15-jährigen abgenommen.



Die Jugendlichen wurden zur Dienststelle am Karlsplatz gebracht, wo sie im Anschluss an ihre Eltern übergeben wurden.

Neben dem tätlichen Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte wurden Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

