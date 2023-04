Nach dem Lebensmitteleinkauf bei Aldi werden nicht wenige Kund*innen von den Schnittblumen an der Kasse angelacht. Schnell landen die günstigen Blumen im Einkaufswagen, um das Wohnzimmer aufzuhübschen.

Doch Blumenfreunden wird in 2023 aufgefallen sein, dass das Standard-Gebinde teurer geworden ist - und nicht nur das.

Mogelpackung bei Aldi: Blumen-Gebinde teurer und kleiner

Vor einem guten Jahr hat der Zehner-Bund Tulpen bei Aldi-Süd noch 1,99 Euro gekostet. Inzwischen liegt er bei 2,29 Euro – und nun gibt’s nur noch neun Tulpen im Standard-Gebinde.

Das heißt, dass das Gebinde 30 Cent teurer geworden ist, und gleichzeitig eine Blume weniger zu finden ist. Eine versteckte Preiserhöhung durch die Blume?

"In der Tat haben sich in dieser Saison den Gebindegrößen bei den Standard-Tulpen geändert", berichtet eine Sprecherin von Aldi Süd gegenüber EXPRESS.de. Außerdem bestätigt sie, dass im vergangenen Jahr noch zehn Tulpen in einem Bund waren, in der Saison 2023 aber nur noch neun.

Gestiegene Preise als Ursache

Die Aldi-Süd-Sprecherin erklärt die gestiegenen Preise "mit der allgemeinen Preisentwicklung". Das Anpflanzen, Düngen, Ernten und Verpacken sei für die jeweiligen Tulpen-Produzenten teurer geworden. Die Energiekrise habe die Transportkosten ebenfalls in die Höhe getrieben.

"Sollten die Preise aber wieder sinken, geben wir das auch beim Tulpenpreis an unsere Kundinnen und Kunden weiter", erklärt die Sprecherin.

