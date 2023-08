Aprilscherz 2021 : Jetzt wird er Wirklichkeit

Aus einem Witz wird Ernst: Was 2021 noch ein Aprilscherz war, wird bald in den Kühlregalen der Supermärkte zu finden sein. Nach der Limited Edition der Fischstäbchen-Pizza soll die neue "Kebab Style Vegan"-Sorte genauso wie die neue "Würstel e Patatine"-Pizza ab September 2023 erhältlich sein. Das gibt das Dr. Oetker in einer Pressemitteilung bekannt.

Dr. Oetker und Ralph Ruthe bringen neue vegane "Ofenfrische" heraus

"Wer mir hier schon länger folgt, erinnert sich vielleicht, dass es 2021 einen leckeren Aprilscherz gab, bei dem ich meine Finger im Spiel hatte." Mit diesen Worten kündigt der Cartoonist Ralph Ruthe auf Twitter (X) die neue Version der Dr. Oetker-Pizza "Die Ofenfrische" an. "Um genau zu sein, ging es um leckere Pizza Kebab Style Vegan." 2021 hatte Dr. Oetker diese Sorte als Aprilscherz angekündigt - wirklich zu kaufen war sie bisher nicht. Ruthe verrät, dass er insgeheim gehofft habe, dass es die Pizzasorte wirklich geben würde. Die Kommentare zum Aprilscherz hätten ihm gezeigt, dass er damit nicht alleine gewesen sei. "Was soll ich sagen? Haltet ab September die Augen im Supermarkt auf."

Die neue vegane Pizzasorte soll laut Dr. Oetker 3,69 Euro kosten. "Ich habe das erste Mal vor rund 20 Jahren versucht, mich vegan zu ernähren und bin damals gescheitert, weil ich in Bezug auf Genuss viel vermisst habe. Heute gibt es überall unglaublich viele köstliche, pflanzenbasierte Produkte zu kaufen und eines ist vegane Ernährung damit bestimmt nicht mehr: kompliziert", erzählt Ralph Ruthe in der Pressemitteilung von Dr. Oetker.

Die Social-Media-Community habe auf den Aprilscherz positiv reagiert: "Meine Follower*innen waren begeistert von der Kooperation, aber auch ziemlich enttäuscht, dass es das Produkt nicht wirklich zu kaufen gab. Großartig, dass sich das ab September ändert!" Die Reaktionen auf Ruthes Ankündigungstweet offenbaren allerdings ein etwas anderes Bild.

Kritik an Ralph Ruthe: Follower sind enttäuscht

Wie auch schon bei der Ankündigung der Würstel-Pizza fordern viele Dr. Oetker-Kund*innen den Pizza-Burger zurück. Dieser wurde vermutlich wegen zu geringer Nachfrage eingestellt. Die Twitter-Nutzer*innen sind sich aber sicher: "Wir wollen Pizza-Burger und keinen Chemiebaukasten." So lautet der erste Kommentar unter dem Tweet von Ralph Ruthe.

Einige User*innen sind begeistert von der neuen veganen Sorte: "Das darf keine Limited Edition bleiben!", schreibt etwa ein Nutzer. "OMG, ich liebs ja jetzt schon", schreibt eine andere. "Wie geil ist das bitte?", freut sich eine weitere. Viele Nutzer*innen sind aber auch alles andere als begeistert und kritisieren Ruthe für die Zusammenarbeit mit Dr. Oetker.

Besonders negativ sehen die User*innen, dass Ruthe eigentlich angekündigt hatte, Twitter nicht mehr zu nutzen: "Das hier ist mein Abschied von Twitter (...) Ihr wisst es selbst: Diese Plattform ist ungesund", schrieb er am 27. April. Doch schon etwa drei Monate später war Ruthe zurück auf Twitter: "Da bin ich wieder - vorerst. Gut drei Monate ohne Twitter waren schön (Für die Jüngeren: so hieß das hier früher). Allerdings hab ich in den nächsten Wochen ein paar Themen, die mir wichtig sind und die ich mit so vielen Menschen wie möglich teilen möchte", kündigte er am 9. August an.

Nach Twitter-Pause: Nur für Werbung zurückgekehrt?

Viele Nutzer*innen kritisieren jetzt, dass Ruthe es scheinbar als "wichtiges Thema" sieht, Werbung für eine neue Dr. Oetker-Pizza zu machen: "Alles für den Kommerz - sogar zum verhassten X kehrt man dafür zurück, hauptsache viel Reichweite. Prinzipienlos", beschwert sich ein Follower. Damit ist er nicht alleine: "Ich wusste es doch. Auf Mastodon sind zu wenig Leute und man hat null Reichweite, da geht man, um das neue Produkt zu bewerben doch gerne auf das ach so böse Twitter zurück." Ruthe war eigentlich auf die Plattform Mastodon gewechselt, bevor er zu Twitter zurückkehrte. "Kaum zurück und die Werbung geht los. Ein Schelm, wer dabei böses denkt", stellt ein Ruthe-Follower fest.

Viele sind sich einig: "Oh Gott ist das eine peinliche Aktion!" und "Unfassbar peinlich" schreiben einige. Manche Fans des Cartoonist zeigen sich zudem enttäuscht, weil Ruthe ihrer Meinung nach seine Prinzipien über Bord wirft. Denn der Cartoon-Zeichner hatte in der Vergangenheit mehrmals das kapitalistische System kritisiert - jetzt macht er selbst Werbung für ein Tiefkühlprodukt. Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich die vegane Limited Edition sein wird.

