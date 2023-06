Verkaufshit Fertigpizza: 13 Tiefkühlpizzen im Durchschnitt isst der Deutsche jährlich

im Durchschnitt isst der jährlich Marken- oder Discounter-Produkt?

Geschmackstest vom Pizza-Weltmeister höchstpersönlich

Alle lieben Pizza! Für den kleinen Hunger zwischendurch, oder wenn es einfach schnell gehen muss, wird dabei gerne zur Variante aus der Tiefkühltruhe gegriffen. Kein Wunder, denn in nur 10 - 15 Minuten im Backofen hat man den runden Sattmacher auf dem Teller. Allein in Deutschland werden jährlich eine Milliarde Tiefkühlpizzen gegessen, was umgerechnet in etwa 13 Pizzen pro Kopf entspricht. In Sachen beliebteste Sorte sind sich die Deutschen dabei ausnahmsweise einig - Salami! Stellt sich die Frage: Welche davon ist eigentlich die Beste?

Tiefkühlpizza von Aldi, Rewe, Dr. Oetker und Co. auf dem Prüfstand

Das ZDF hat in seinem Magazin für Wissenschaft und Verbraucher WISO, die gefrorene Version des italienischen Klassikers mal genauer unter die Lupe genommen. Von Wasser bis Lippenstift testet WISO regelmäßig Alltagsgegenstände und Lebensmittel. Jetzt wird der Salami-Tiefkühlpizza auf den Zahn gefühlt und ein genauer Blick in den Backofen geworfen.

Im Test wurden günstigere Varianten mit den teuren Produkten verglichen. Die Kriterien: Preis, Salami-Qualität, Fettgehalt und natürlich der Geschmack. Die Frage: Lohnt sich der Preis von circa einem Euro pro 100 Gramm der Markenpizzen à la Dr. Oetker, Wagner und Denns, oder können die deutlich billigeren Eigenmarken von Aldi, Rewe und Kaufland mithalten? Bei uns findest du die Ergebnisse im Überblick:

Die Ofenfrische Die Backfrische Dennree Al Forno k Classic Pizza 'Ah Ja! Steinofen-Pizza Hersteller Dr. Oetker Wagner Denns Kaufland Aldi Süd Rewe Preis pro 100 Gramm 90 Cent 1,03 Euro 1,04 Euro 33 Cent 33 Cent 33 Cent Salami-Qualität 1. Platz 5. Platz 2. Platz 3. Platz 6. Platz 4. Platz Fettgehalt 4. Platz 2. Platz 5. Platz 3. Platz 1. Platz 2. Platz Geschmack 1. Platz 2. Platz keine Stimmen 3. Platz keine Stimmen keine Stimmen

Tiefkühlpizza im Geschmackstest: Der Expertencheck

Bei allen Werten und Statistiken darf man natürlich eines der wichtigsten Kriterien, wenn es ums Essen geht, nicht vergessen - der Geschmack! Wen kann man dazu besser befragen als Franceso Ialazzo, den Pizza-Weltmeister von 2021. Er selbst bereitet sich bereits auf die Weltmeisterschaft der Superchampions in Las Vegas vor, wo er erneut den Titel nach Deutschland bringen will.

Für den Härtetest in Sachen Geschmack lud der Pizzabäcker 14 Freunde und Stammgäste für eine Verköstigung der Fertigpizzen ein. Er selbst gab bereits zuvor seine Meinung ab. Für den Weltmeister ist Die Ofenfrische von Dr. Oetker der klare Sieger und kommt am nächsten an den Klassiker aus Italien ran. Seine Gäste stimmen ihm dabei mit deutlicher Mehrheit zu. Knapp dahinter liegt Die Backfrische von Wagner und auf Platz drei überrascht die k Classic als Discounter-Pizza von Kaufland.

Man stellt also fest: Tiefkühlpizza ist nicht gleich Tiefkühlpizza! Wenn du also zur Fertigpizza aus dem Tiefkühlregal greifst, solltest du lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um auch auf die Schnelle eine leckere Mahlzeit auf dem Teller zu haben.

Aber Obacht: Gesund ist keine Tiefkühlpizza

Laut WISO ist die Salami-Qualität bei allen Pizzen deutlich über dem EU-Richtwert. Dazu konnten weder Keime, Bakterien noch andere Krankheitserreger festgestellt werden. Eine weitere Gefahr, die oft mit den Tiefkühlpizzen in Verbindung gebracht wird, sind die sogenannten Transfettsäuren. Diese gelten als eine der Hauptgründe für Herzerkrankungen. Aber auch hier gibt WISO Entwarnung und es konnten keine Spuren der Krankmacher nachgewiesen werden.

Im Labor scheint also alles soweit gut zu sein. Das macht den Tiefkühlklassiker jedoch nicht zum gesunden Snack für zwischendurch. Denn jede der getesteten Pizzen bringt über 20 Gramm Fett auf die Waage, was so ziemlich dem genauen Gegenteil eines gesunden Superfoods entspricht. Hinzu kommen die knapp 800 Kalorien pro Pizza und der hohe Salzgehalt, welcher fast den gesamten Tagesbedarf eines Erwachsenen deckt.

Also, auch wenn es schnell gehen muss, sollte die Fertigpizza nicht unbedingt auf deinem täglichen Speiseplan stehen, sondern eher die Ausnahme darstellen. Auch wenn die Tiefkühlpizza eine schnelle und billigere Version des italienischen Klassikers ist, so kommt sie nicht an das Original aus einer richtigen Pizzeria ran. Wenn du also Lust auf eine gute Pizza hast und nicht gerade Lust auf die Supermarkt-Variante haben, solltest du die beliebtesten Pizzerien in Bamberg kennen und direkt mal ausprobieren.