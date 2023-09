Neue Pizzasorte : Dr. Oetker bringt Limited Edition heraus

: Dr. Oetker bringt Limited Edition heraus "Würstel e Patatine" : So ist die ungewöhnliche Pizza belegt

: So ist die ungewöhnliche Pizza belegt Reaktion: Das sagt das Netz zu der neuen Sorte

"Wenn das Leben dir Würstel gibt, pack sie zusammen mit Kartoffelchips auf eine Pizza. Altes italienisches Sprichwort", so kündigt Dr. Oetker seine neue Limited Edition nach der Fischstäbchen-Pizza auf Twitter an. Ab September 2023 soll die Ristorante-Sorte "Würstel e Patatine" in den gängigen Supermärkten erhältlich sein, schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite.

Pizza mit Wurst und Chips: Dr. Oetker stellt neue Ristorante-Sorte vor

Dr. Oetker verspricht ein "außergewöhnliches Geschmackserlebnis": Der Belag der neuen Pizza wird aus Brühwurstscheiben, Kartoffelchips und frittierten Zwiebeln bestehen. Die Würstel-Pizza wird aber nur eine limitiert verfügbare Special-Version sein.

Chips und Würstchen auf einer Pizza: Was für deutsche Ohren kurios klingt, soll in Italien ein ganz normaler Pizza-Belag sein. Laut Dr. Oetker findet man die Würstel-Version in Italien bereits auf den Speisekarten vieler Pizzerien. Tatsächlich ist die Pizza in Italien unter dem Namen "Pizza Paperino" bekannt. Allerdings wird diese Pizza mit Pommes belegt und nicht mit Kartoffelchips.

Auf Twitter stößt die Ankündigung von Dr. Oetker auf wenig Begeisterung. "Bahhh nein, habt ihr nicht gemacht. Bitte sagt, das ist ein Witz", lautet der erste Kommentar unter dem Tweet. Doch das Dr. Oetker-Team versichert: "Wir scherzen nie, wenn es um Würstel geht."

"Und wo ist der Pizza-Burger?" - Kunden wollen altes Produkt zurück

Eine andere Nutzerin schreibt: "Ich hab’s geahnt! Und das Schlimme ist, ich kann euch nicht mal böse sein, weil die Pizza in Italien total gerne gegessen wird." Andere freuen sich - darüber, dass die Pizza nur eine Limited Edition sein wird: "Wenigstens zeitlich begrenzt", schreibt etwa ein User. Einige wollen der neuen Sorte erst gar keine Chance geben. "Das kann nicht euer Ernst sein", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer zeigt sich entsetzt: "Ausgerechnet SOWAS schafft es ins Sortiment?"

Die meisten sind sich in einer Sache einig: Sie wollen den Pizza-Burger zurück. Die Produktion des Pizza-Burgers wurde nach einiger Zeit vermutlich wegen mangelnden Erfolgs eingestellt - zur Enttäuschung vieler Kund*innen. Ein empörter Kunde schreibt etwa unter den Tweet: "Unfassbar. Wieso wollt ihr weniger Geld verdienen mit sowas als mit dem Pizza-Burger? Wie viele Unterschriften braucht eine Petition, damit ihr es endlich wieder einführt?!"

Dr. Oetker ist sich dem Wunsch bewusst, lehnt ihn aber klar ab: "Mit großem Interesse verfolgen wir das Interesse rund um den Pizza-Burger. Da nun auch reichweitenstarke Stimmen laut werden, um eine Wiedereinführung unserer damaligen Produktinnovation zu erwirken, möchten wir das ganze nochmal mit einem detaillierteren Statement würdigen: Nein."

Das könnte dich auch interessieren:

Vorschaubild: © Brenna Huff/Unsplash