Aktuell sind 29 Millionen Euro im Lotto-Jackpot, welcher am Mittwoch (15.03.2023) gezogen wird. Die Chancen zu gewinnen sind mit 1:140 Millionen äußerst gering.

Bestimmte Sternzeichen und Vornamen können sich jedoch häufig über größere Gewinnsummen freuen.

Lotto spielen: Stiere und Widder gewinnen besonders häufig

Was würde man nicht für einen Blick in die Glaskugel geben, um herauszufinden, welche Zahlen beim Lottospielen die richtigen sind. Dies ist zwar leider nicht möglich, dennoch kann man bei Prognosen auch mal einen Blick in die Horoskope werfen.

Der Lotto-Anbieter Lotto24 hat genau dies getan und überprüft, welche Sternzeichen in den vergangenen fünf Jahren besonders häufig gewonnen haben. Das Portal untersuchte, welche der Kund*innen in den letzten fünf Jahren mindestens 10.000 Euro abgesahnt haben. Für das Jahr 2022 wurden Gewinner*innen von mindestens 100.000 Euro ermittelt.

Ein Sternzeichen ist dabei besonders hervorgestochen: der Stier. Lottospieler*innen mit diesem Sternzeichen konnten sich in den letzten fünf Jahren mit 9,14 Prozent am häufigsten über einen fünfstelligen Betrag freuen. Beinahe genauso oft hat das Sternzeichen Widder gewonnen. Dieses Sternzeichen hat zu 9,06 Prozent richtig getippt. Auf dem dritten Platz findet sich der Löwe mit 9,03 Prozent. Weitere Sieger-Sternzeichen: Krebs mit 8,77 Prozent und Zwilling mit 8,62 Prozent. Am wenigsten Glück hatte der Steinbock. Er hat in den letzten fünf Jahren nur 195 Mal (7,24 Prozent) bei Lotto24 gewonnen.

Sternzeichen Zwilling am erfolgreichsten in 2022

Im Jahr 2022 durfte sich der Zwilling besonders häufig freuen. Knapp über 13 Prozent der Personen, welche mindestens 100.000 Euro gewonnen haben, hatten das Sternzeichen Zwilling. Auf Platz zwei folgt der Widder mit 10,2 Prozent. Den dritten Platz teilen sich Löwe und Krebs mit jeweils 9,5 Prozent. Das Schlusslicht bilden Jungfrauen mit 5,5 Prozent. Steinböcke, Skorpione und Schützen haben im vergangenen Jahr ebenfalls eher Pech im Lottospielen gehabt (jeweils 6,3 Prozent).

Diese Namen gewinnen besonders häufig

Lotto24 hat im Zuge dieser Auswertung auch untersucht, welche Vornamen besonders häufig unter den Gewinner*innen vorkommen. Herausgekommen ist dabei, dass Männer mit dem Namen Michael besonders häufig Glück im Lotto-Spiel hatten. Sie gewannen ganze 81 Mal in den vergangenen Jahren einen fünfstelligen Betrag. Männer, die Thomas heißen, haben 77 Mal gewonnen. Peter und Andreas teilen sich den dritten Platz mit jeweils 47 Siegen.

Bei den weiblichen Vornamen finden sich: Susanne, Sabine und Andrea. Sie befinden sich mit Platz 44 nur knapp unter den Top 50. Wer jetzt traurig darüber ist, dass weder sein Sternzeichen noch sein Name in dieser Statistik ist, sollte bedenken, dass die Karten bei jeder neuen Lotto-Ziehung neu gemischt werden.

