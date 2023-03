Laut Statista spielen 7,1 Millionen der Deutschen regelmäßig Lotto. Dabei verfolgen sie wohl das gleiche Ziel: Hauptgewinne absahnen und finanziell unabhängig sein. Zwei Männer aus den USA hatten wohl den gleichen Traum. Nach ihrem Lottogewinn haben sie jetzt jedoch eins: eine Klage am Hals.

Ganze 1,8 Milliarden Euro konnten die beiden nach einem erfolgreichen Lottospiel absahnen. Jetzt werden jedoch schwere Vorwürfe gegen sie erhoben, berichtet TMZ.

Lottoschein wurde angeblich gestohlen - Ist der Gewinner ein Dieb?

Ein Mann mit dem Namen Jose R. ist sich sicher: Er sei der rechtmäßige Gewinner. Seinen Behauptungen zufolge habe er den Lottoschein in einem kalifornischen Einkaufszentrum gekauft und wurde danach bestohlen - den Lottoschein nahmen die angeblichen Täter mit.

Bei einem der Diebe handelt es sich vermeintlich um einen berühmten "Reggie", wie José R. meint. Dieser würde ihm den Lottoschein einfach nicht zurückgeben. Doch der Beschuldigte streitet die Vorwürfe jedoch ab.

Edward C., den offizielle Gewinner des Milliarden-Jackpots, verklagt José R. nun auf Schadenersatz. Von dem Lottounternehmen verlangt José R. jetzt, Nachforschungen über die Tat anzustellen, bevor es den Gewinn an den vermeintlichen Dieb auszahlt.

Die California Lottery glaubt dem Mann jedoch nicht und findet die Behauptungen unwahrscheinlich. Kriminelle Aktivitäten unter Spielern sei nicht ihre Angelegenheit - dazu müsste eine Strafverfolgungsbehörde ermitteln. Aktuell sieht es so aus, als würde der Gewinn an den offiziellen Gewinner Edward C. ausgezahlt werden.

