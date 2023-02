Mysteriöse Kugel an japanischem Strand aufgetaucht

an japanischem Strand aufgetaucht Sicherheitskräfte und Polizei untersuchen das Objekt

untersuchen das Objekt Was steckt dahinter? Auflösung könnte ganz einfach sein

Rätselraten an Japans Strand: Eine mysteriöse Kugel mit einem Durchmesser von 1,5 Metern sorgt derzeit für Verwunderung. Am Dienstag (21. Februar 2023) meldete eine Frau den Fund bei der Polizei, wie TV Asahi und das japanische Fernsehnetzwerk Fuji News Network (FNN) übereinstimmend berichten. Seitdem wird spekuliert, was es damit auf sich hat.

Aus Angst vor Explosion: Strand wegen Kugel gesperrt

Die Kugel ist rostig, besteht deshalb vermutlich aus Eisen, und hat zwei hervorstehende Halterungen, wie verschiedene Fotos zeigen. Vor einigen Tagen tauchte sie an der Küste von Hamamatsu auf. Einsatzkräfte der Polizei untersuchten das mysteriöse Objekt genauer - und sperrten gegen 8.15 Uhr ein Gebiet von knapp 200 Metern, da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Kugel möglicherweise explodieren würde.

Aus Angst vor einer Explosion kam sogar ein Sprengstoff-Entsorgungsteam zum Einsatz. Auf Videomaterial ist zu sehen, wie Offiziere in Sicherheitskleidung die Kugel genauer untersuchen.

Im Laufe des Tages stellte sich heraus, dass die Kugel im Inneren hohl ist. Somit bestand keine Gefahr für die Bevölkerung und die Polizei hob die Sperrung nach etwa acht Stunden wieder auf. Bald will die Strandverwaltung der Präfektur Shizuoka die Kugel bergen.

Spekulationen im Internet: Ufo, "Krieg der Welten", Spionageball?

Unklar ist weiterhin, wo das Treibgut herkommt, was es eigentlich ist und seit wann es dort liegt: So berichtete ein Einheimischer gegenüber NHK, dass die Kugel schon seit etwa einem Monat dort liege - und er deshalb die plötzliche Aufregung darüber nicht verstehe. Einheimische und Nutzer*innen von sozialen Netzwerken stellten seither verschiedene Theorien auf und machten scherzhafte Vergleiche: Die Kugel sehe aus wie das "Godzilla Ei", stamme aus dem Science-Fiktion-Film "Krieg der Welten" oder habe Ähnlichkeiten mit einem Objekt der Manga-Serie "Dragon Ball".

Hinweise darauf, dass es sich um ein Spionage-Objekt handelt, gibt es bislang nicht. Generell sei das Interesse an der Kugel jedoch extrem hoch: "Das öffentliche Interesse an unidentifizierten Objekten ist auf einem Allzeithoch, nachdem die USA diesen Monat einen angeblichen chinesischen Spionageballon [...] abgeschossen haben", schreibt Vice.

Die Antwort auf das Rätsel ist womöglich ganz simpel: Tatsächlich sieht das Objekt einer Ankerboje sehr ähnlich. Auch die beiden Griffe an der Kugel sprechen dafür. Denkbar ist also, dass ein Schiff das Objekt verloren hat - und dieses nun an die Küste gespült wurde.