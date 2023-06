5 empfehlenswerte Hotels in Paris

Nähe zu den Sehenswürdigkeiten

Luxus und Entspannung in der Metropole

und in der Metropole Hotels mit Frühstück, Spa oder Wellnessbereich

Service zur Gepäckaufbewahrung

Wir haben fünf wunderschöne Hotels für dich ausgesucht, in denen du dich direkt wie zu Hause fühlst oder vielleicht noch ein wenig luxuriöser. Ausgesucht haben wir die Hotels nach Ausstattung und Beliebtheit. Ein besonderer Service ist die Gepäckaufbewahrung. Denn während du gemütlich noch die letzten Stunden in der französischen Metropole verbringst, können deine Reisebegleiter im Hotel bis zur Rückfahrt auf dich warten.

Schaukeln im Paris J'adore Hotel & Spa

In einer kleinen Seitenstraße, in der Rue Beudant in Paris, mitten im Zentrum findest du eine kleine Wellness-Oase. Von außen sieht das Fünf-Sterne-Hotel sehr unbedeutend aus. Aber wer den Schritt nach innen wagt, ist schnell überzeugt mit dem Paris J'adore Hotel & Spa eine sehr gute Wahl getroffen zu haben. Der Check-in beginnt nach Wahl mit einem leckeren Champagner oder einem anderen Begrüßungsgetränk.

Es gibt nicht viele Zimmer in dem Hotel, aber jedes Zimmer hat seine eigene Ausstattung und seinen eigenen Charme. Manche haben eine Schaukel, einen Jacuzzi oder einen Balkon. Die komplette Steuerung läuft über ein iPad. Natürlich gehört das Paris J'adore zu einem der besten der Stadt und hat dadurch auch entsprechende Preise. Für einen besonderen Anlass oder eine Nacht eine absolute Empfehlung!

Adresse: Rue Beaudant, 75017 Paris

Sterne: 5

Bewertung bei Booking.com: 9,1 (hervorragend)

Check-in: ab 15 Uhr

Check-out: ab 12 Uhr

Telefon: +33 (0)153300300

E-Mail: paris-jadore@experience-hotels.com

Service: Gepäckaufbewahrung

Hotel auf der Shoppingmeile: La Demeure Montaigne

Wer Shopping liebt, wird dieses Hotel lieben. Denn es befindet sich direkt auf der legendären Einkaufsmeile, der Champs-Élysées. Daher eignet sich das Hotel auch bestens für dich und deine beste Freundin oder deine Mädels, wenn ihr euch nicht nur ein unvergessliches Wochenende in Paris, sondern auch ein unvergessliches Hotelerlebnis buchen möchtet.

Das La Demeure Montaigne verfügt über einen Pool, einen Spa & Wellness- sowie ein Fitnesscenter mit Hamam, wo ihr euch nach einem aufregenden Bummel erholen könnt. Übrigens ist die Lage auch perfekt, um mal eben Schuhwerk zu tauschen oder Einkäufe ins Zimmer zu bringen. Natürlich ist die 24/7 Rezeption auch immer für eure Wünsche da und hilft euch sicher beim Tragen. In dem Fünf-Sterne-Hotel könnt ihr Billard spielen, den Friseursalon oder das Businesscenter besuchen.

Adresse: 8 Rue Clément Marot, 8. Arrondissement - Champs Élysées, 75008 Paris

Sterne: 5

Bewertung bei Booking.com: 9,1 (hervorragend)

Telefon: +33 1 53 57 49 50

E-Mail: hotel@lademeuremontaigne.com

Service: Gepäckaufbewahrung

Pariser Chic in U-Bahn-Nähe: Laz‘ Hotel Spa Urbain Paris

Dieses Hotel hat Pariser Chic und Charme zu bieten: Du wohnst nur 400 Meter von der U-Bahn und dem Bahnhof Saint-Lazare entfernt. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über einen Wellnessbereich mit Pool, einen Fitnessraum und eine Sauna. Genau das Richtige, um im urbanen Dschungel zu entspannen und Energie zu tanken.

Zum Service gehören eine Rezeption, die 24/7 für dich da ist und eine Gepäckaufbewahrung. Die beliebten Kaufhäuser Galeries Lafayette und Printemps liegen jeweils 900 m von der Unterkunft entfernt, und den Tuileriengarten sowie das Museum Louvre erreichst du nach jeweils 1,8 km.

Adresse: 17 Rue de Milan, 9. Arrondissement - Opéra, 75009 Paris,

Sterne: 4

Bewertung bei Booking.com: 8,5 (sehr gut)

Telefon: +33 1 40 82 71 24

E-Mail: bonjour@lazhotelparis.com

Service: Gepäckaufbewahrung

Wohlfühlen im klassischen Stadthaus: das Hotel Fougère

In einem klassischen Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert ist das Hotel Fougère zu finden. Als Paar oder mit deinen Freundinnen bist du in bester Lage untergebracht, denn die renommierte Einkaufsstraße Saint Germain und die U-Bahn-Station befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die antiken Zimmer bieten dir mit W-LAN modernen Service. Jedes Zimmer ist einzigartig und thematisch eingerichtet, gemeinsames Design sind traditionelle französische Drucke und originäre Holzbalken.

In der Loungebar genießt du nicht nur einen Aperitif oder einen Cocktail nach dem Shopping- und Sightseeing-Trip, sondern auch die Kunstwerke. Die Mitarbeiter stehen dir jederzeit für Tipps zu Ausflügen und Unternehmungen zur Verfügung. Und falls du noch auf der Suche nach einem guten Frühstück bist, ist das Café Deux Magots nur fünf Minuten von der gotischen Kirche Saint-Sulpice entfernt.

Adresse: 36, Rue Bonaparte, 75006 Paris

Sterne: 3

Bewertung bei Booking.com: 9,2 (hervorragend)

Telefon: +33 1 43 26 00 19

E-Mail: contact@hotel-fougere.com

Service: Gepäckaufbewahrung

Sehenswürdigkeit mit 200 Zimmern: das Hotel Lutetia

Du wolltest schon immer in einem Marmorbad Platz nehmen? Dieser Wunsch geht dir in einem Hotel der absoluten Luxusklasse links der Seine in Erfüllung: Das Hotel Lutetia findest du in Saint-Germain-des-Prés und ist stadtbekannt. Es gehört mit seinen fast 200 Zimmern selbst zu den Pariser Sehenswürdigkeiten. Neben den Marmorbädern hast du in einem Zimmer mit Balkon einen direkten Blick auf den Eiffelturm.

Einige Suiten eröffnen dir mit ihrer Dachterrasse einen 360 Grad Blick auf Paris. Nach einem ereignisreichen Tag kannst du Akasha Holistic Wellbeing Centre entspannen, das ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Dampfbad sowie einen 17-m-Innenpool mit Tageslicht bietet. Für das Mittag- und Abendessen empfehlen wir dir die berühmte Brasserie Lutetia oder das Restaurant Saint Germain. Die Jazzbar des Hotels Lutetia hat Jean Michel Willmotte entworfen.

Adresse: 45 Boulevard Raspail, 06. Arrondissement, Saint-Germain, 75006 Paris

Sterne: 5

Bewertung bei Booking.com: 9,1 (hervorragend)

Telefon: + 33 (0)1 49 54 46 00

E-Mail: spa@hotellutetia.com

Service: Gepäckaufbewahrung

