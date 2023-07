Immer öfter hört man auf der ganzen Welt von kuriosen Diebstählen. Dabei kann die Vorgehensweise der Langfinger äußerst skurril sein, oder aber das Diebesgut. In England wurde jetzt ein Mann wegen eines solchen Verbrechens zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt. Seine Beute war nicht nur sonderbar, aber auch überraschend teuer.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, war der 32-Jährige im Februar 2023 in eine Lagerhalle in Telford in den West Midlands eingebrochen. Daraus entwendete er einen Anhänger, den er mit einem ebenfalls gestohlenen Traktor vom Tatort wegbrachte. Inhalt des Anhängers: über 200.000 Schokoladeneier einer populären britischen Marke im Gesamtwert von umgerechnet knapp 36.000 Euro. Weit kam der Dieb allerdings nicht, denn die Polizei stoppte ihn schon nach wenigen Kilometern.

200.000 Schoko-Eier im Anhänger

Der Dieb verbrachte daraufhin einige Monate in Untersuchungshaft, bis es schließlich vor Gericht geladen wurde. Die Anwältin des Angeklagten erzählte in ihrem Plädoyer von einer langen Leidensgeschichte ihres Mandanten, die Alkohol, Drogen und Armut umfasste. Auch sei der Mann sich seines Fehlers bewusst, zeige Reue und übernehme volle Verantwortung für die Tat. Laut der PA sind deren Hintergründe aber noch immer ungeklärt.

All das brachte dem 32-Jährigen allerdings nicht viel. Der Richter am Shrewsbury Crown Court verurteilte den Mann wegen einer "sehr ernsten Tat" zu 18 Monaten Haft. Immerhin: Die bisher in Untersuchungshaft verbrachte Zeit wird dem Täter angerechnet, sodass es "nur" noch zwölf Monate Freiheitsentzug sind.

Übrigens gab es auch schon in Franken den einen oder anderen Schoko-Diebstahl. Im Januar erwischten Schleierfahnder in Bamberg einen Schoko-Dieb in flagranti in einem Geschäft, in Weißenstadt wiederum schmuggelte ein Unbekannter im Mai vergangenen Jahres satte 232 Tafeln an einer Kassiererin vorbei und entkam mit seiner süßen Beute. Außerdem scheint Schokolade ein gern gesehenes Schmuggelgut. Bamberger Polizisten erwischten auf der A73 einen Mann mit rund 170 gestohlenen Pralinenschachteln - diese waren für den "Export" bestimmt.