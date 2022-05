Ein bislang unbekannter Täter legte in einem Supermarkt in Weißenstadt insgesamt 232 Tafeln Lindt-Schokolade in seinen Einkaufskorb und konnte das Geschäft an der Kasse vorbei unbemerkt verlassen.

Der Diebstahl fiel dem Personal erst später nach Sichtung der Videoaufzeichnung auf, wie die Polizei Wunsiedel mitteilt.

Wer Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wunsiedel unter 09232/9947-0 zu melden.

Vorschaubild: © jackmac34/pixabay.com (Symbolbild)