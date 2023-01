Schleierfahnder beobachteten am Nachmittag des 26. Januar zufällig, wie in einem Verbrauchermarkt im Osten Bambergs ein 32-jähriger Mann mehrere Tafeln Schokolade in seine Jackentasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Das berichtete die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg.

Die Polizeibeamten stellten den Dieb und gaben sich zu erkennen. Eine Personenkontrolle ergab, dass der Mann insgesamt acht Tafeln im Gesamtwert von immerhin 24 Euro gestohlen hatte.

Bamberg: Hausverbot und Strafverfahren für Schoko-Dieb

Der Supermarkt erhielt die Schokolade zurück und sprach ein Hausverbot für den Dieb aus. Gegen diesen wurde außerdem ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls aufgenommen.

Vorschaubild: © Charisse Kenion/unsplash.com