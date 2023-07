In Thailand hat eine Familie eine Szene wie aus einem Horrorfilm erlebt: Eine angeblich tote Frau ist während des Transports zur Einäscherung aufgewacht - während die Angehörigen mit im Leichenwagen saßen.

Die 49-jährige Chataporn S. soll am 29. Juni 2023 gestorben sein, weshalb ihre Familie mit der Vorbereitung einer traditionellen buddhistischen Beerdigung begonnen hatte, zu der auch eine schnelle Einäscherung gehört. Chataporns Mutter erzählte der britischen Zeitung The Sun: "Meine Tochter wurde im Krankenhaus wegen Krebs behandelt, aber die Ärzte sagten uns, sie habe nur eine geringe Überlebenschance."

Thailänderin wacht in Leichenwagen wieder auf

Die Mutter wollte, dass Chataporn ihre letzten Momente im Kreise ihrer Familie verbringen kann. Daher habe sie dafür gesorgt, dass ihre Tochter nach Hause gebracht wird. "Wir waren untröstlich, als wir erfuhren, dass sie auf dem Heimweg gestorben war."

Nachdem die Familie über den vermeintlichen Tod von Chataporn informiert wurde, fing sie an, die Beerdigung zu planen. Sie kauften einen Sarg und wollten die 49-Jährige einäschern. Im Leichenwagen, der die Frau unmittelbar am Tag ihres „Ablebens“ zur Beerdigung bringen sollte, passierte dann das Unglaubliche: Chataporn wachte auf und fing wieder an, zu atmen.

Die Familie saß mit in dem Wagen, um die vermeintliche „Leiche“ zu begleiten. Sie brachte die 49-Jährige schnell in ein Krankenhaus, wo sie weiterhin unter ärztlicher Aufsicht steht. Ihre Verwandten waren verständlicherweise verwirrt, sind sich aber sicher, dass das Wiedererwachen einen Grund hat. Die Verwandten glauben, dass Chataporn noch ihre Kinder sehen wollte, bevor sie stirbt.

Immer wieder kommt es zu Fällen, in denen für tot gehaltene Menschen plötzlich wieder auftauchen. Vor wenigen Wochen hatte ein belgischer TikToker mit einer pietätlosen Aktion für Schlagzeilen gesorgt: Er wollte seiner Familie "eine Lektion erteilen" - und erschien auf seiner eigenen Beerdigung.

