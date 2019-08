Rottendorf vor 1 Stunde

Tierquälerei

Polizei stoppt Hundetransport auf A3: Tiere liegen in Urin, Kot und Erbrochenem

Sie lagen in ihrem eigenen Urin, Kot und Erbrochenen und waren in viel zu kleinen Behältern untergebracht: Sechs Hunde, die unter erbärmlichen Bedingungen transportiert wurden, entdeckte die Verkehrspolizei am Dienstag bei einer Kontrolle an der A3 in Unterfranken.