Coronavirus in Würzburg: Zahl der Infizierten steigt auf 13 - drei Schulen geschlossen

13 Coronavirus-Infizierte im Raum Würzburg: Die Zahl der als positiv bestätigten Corona-Fälle hat sich in Stadt und Landkreis Würzburg auf insgesamt 13 erhöht, berichtet das Landratsamt Würzburg. In Würzburg bleiben zwei Schulen geschlossen: Die Leonhard-Frank-Grundschule am Heuchelhof und in Rottenbauer und das Dag-Hammarskjöld-Gymnasium in Würzburg bleiben bis Freitag, den 13.3.2020, geschlossen.

Auch in Nürnberg und Erlangen wurden Fälle bekannt, in Bamberg waren Menschen in Quarantäne - ebenso wie in den Haßbergen. Am 9. März wurde eine Coronavirus-Infektion in Aschaffenburg bekannt, eine Frau und ihre Familie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Über die Entwicklung in Deutschland und weltweit klären wir in unserem Live-Ticker zum Coronavirus auf.

13 Infizierte: Schüler und Lehrer am Coronavirus erkrankt

Im Raum Würzburg betrifft die Infektion mit dem Coronavirus sowohl Personen aus der Stadt als auch aus dem Landkreis. Dabei handelt es sich um ein junges Paar, das derzeit in einem Würzburger Klinikum isoliert ist. Dazu kommen ein Schüler der Leonhard-Frank-Schule am Würzburger Heuchelhof und seine Eltern. Bei der Untersuchung der Kontaktpersonen des Jungen wurden weitere drei Schüler positiv getestet.

Ein Ehepaar aus dem außereuropäischen Ausland hat sich auf einer Reise angesteckt. Der Mann war kurzzeitig stationär in Behandlung. Ein Lehrer eines Gymnasiums wurde am Wochenende positiv getestet, ebenso eine Jugendliche, die sich wie der Lehrer in Südtirol aufgehalten hat.

Das Würzburger Gesundheitsamt ermittelt auch die Kontaktpersonen einer Mitarbeiterin der Universität, die nicht in der Region Würzburg wohnt.

Infizierte und Kontaktpersonen unter Quarantäne

Alle Infektionsquellen konnten bisher zurückverfolgt werden und lagen in Italien, Südtirol und im außereuropäischen Ausland. Alle Krankheitsverläufe waren mild und konnten, bis auf drei Personen, durchgehend ambulant behandelt werden. Alle Infizierten und die vom Gesundheitsamt ermittelten Kontaktpersonen stehen derzeit unter häuslicher Quarantäne.

Da sich die Zahl der Personen, bei denen das Virus noch nicht nachgewiesen wurde stündlich ändert, kann die Anzahl nicht beantwortet werden. Die Anzahl der Tests auf das Corona-Virus ist ebenfalls sehr dynamisch, bisher wurden seit dem ersten bekannten Würzburger Fall rund 60 Tests beauftragt. Es wird darauf hingewiesen, dass auch ein negativer Test die 14-tägige häusliche Quarantänezeit nicht verkürzt.

Schulschließungen in Würzburg: Schulamt sowie Schule geben Informationen

Von Schulschließungen sind derzeit in Würzburg die Leonhard-Frank-Schule mit den Standorten am Heuchelhof und in Rottenbauer betroffen. Dazu kommt seit Sonntag das Dag-Hammerskjöld-Gymnasium in privater Trägerschaft; diese Schließung wurde nicht vom Gesundheitsamt angeordnet. Auch sind jeweils eine Schulklasse an zwei Schulen auf Empfehlung des Gesundheitsamtes vorerst geschlossen. Nähere Informationen hierzu gibt das Schulamt bzw. die Schulen selbst heraus.

Dr. Löw, der Leiter des Würzburger Gesundheitsamtes, weist darauf hin, dass die Verantwortung für eine Durchführung oder Absage einer Veranstaltung derzeit noch beim Veranstalter liegt. Die Veranstalter können sich beim Robert-Koch-Institut (www.rki.de) über die Empfehlungen für Veranstaltungen informieren.

Telefon-Hotline für Fragen zu Corona eingerichtet

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat eine Telefon-Hotline eingerichtet. Unter der Nummer 09131 68 08-51 01 können besorgte Bürger Fragen stellen.

Um einer Ansteckung mit Coronavirus, aber auch mit anderen Krankheiten wie Influenza, vorzubeugen, empfiehlt es sich, gründlich Hände zu waschen und andere hygienische Maßnahmen zu ergreifen.

Auch interessant: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gibt es nur eine Option: Schulen und Kindergärten schließen, und zwar jetzt. Das ist nicht "drastisch", sondern vernünftig - ein Kommentar.