Sonntagskaffee im Inklusiven Café der Begegnung

Zum ersten Mal hat die Wohngruppe für Menschen mit Behinderung alle Bürger, Anwohner, Angehörige und Freunde des Hauses zum gemeinsamen Sonntagskaffee in das Café der Begegnung im St. Josefs-Stift eingeladen. Bis auf den letzten Platz besetzt waren die Stühle in der Begegnungsstätte Lichtblick in der Sickershäuser Straße. Seit zwei Jahren haben dort 16 Menschen mit hohem Assistenzbedarf ein Zuhause gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Inklusionsbeauftragte Andrea Schmidt und Linda Schmelzer aus dem St. Josefs-Stift begrüßten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher persönlich. Manche waren der Einladung als Freunde des Hauses gefolgt, andere kamen aus dem benachbarten Diakonie-Seniorenhaus Mühlenpark und einige waren gekommen, um dem Bildvortrag von Alfred Hösch zu folgen: Aus dem Urlaub in Costa Rica hatte er beeindruckende Fotos von Flora und Fauna, Kunst und Kulinarik mitgebracht.

Ins Gespräch kommen

Bei Kaffee und Kuchen kamen Jung und Alt, Menschen mit und ohne Behinderung, miteinander ins Gespräch. Wo Worte aufgrund der Behinderung – oder des jungen Lebensalters – fehlten, half ein Lächeln, um Begegnung zu ermöglichen und Interaktion zu beginnen.

„Ich bin überglücklich, dass unser erstes Begegnungscafé so gut angenommen wurde“, freute sich Inklusionsbeauftragte und Stadträtin Andrea Schmidt. „Auch für Menschen mit sehr hohem Assistenzbedarf ist es wichtig, in Kontakt zu treten und als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft wahrgenommen zu werden.“

Anmietung möglich

Die Begegnungsstätte Lichtblick, die zum Wohnheim gehört und mit einer Tür direkt verbunden ist, erwies sich als idealer Ort für das Café: Modern ausgestattet mit eigener Küche, einer kleinen Bühne, Beamer sowie Licht- und Tontechnik steht sie als Ort der Begegnung für Veranstaltungen aller Art zur Verfügung und kann gegen eine geringe Gebühr von allen Bürgern für Feiern, Proben oder Sitzungen angemietet werden.

Nach dem großen Erfolg des Auftakts soll das Café der Begegnung regelmäßig stattfinden: Ab sofort laden die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden des St. Josefs-Stift in Kitzingen einmal monatlich zum gemeinsamen Sonntagskaffee. Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. Fragen zum Café der Begegnung oder der Begegnungsstätte Lichtblick beantwortet die Inklusionsbeauftragte Andrea Schmidt unter Tel.: (09321) 35858.