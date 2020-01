Änderungen 2020: Was verdienen Bäcker, Friseure oder Kfz-Mechatroniker?

Handwerkliche Berufe oder Tätigkeitsfelder aus dem Dienstleistungssektor bauen auf eine solide Ausbildung in lokalen Betrieben. Als Grundlage für spätere Selbstständigkeit oder einen Meisterbrief müssen jedoch zuerst die Lehrjahre absolviert werden - meist mit mauer Ausbeute.

Gerade die verhältnismäßig niedrige Bezahlung schreckte in den letzten Jahren viele junge Leute von einer Ausbildung ab. Um diesen Weg attraktiver zu machen, gab es zum Jahr 2020 eine bedeutende Änderung: Der Azubi-Mindestlohn wurde für alle, die 2020 eine Ausbildung aufnehmen, auf mindestens 515 Euro im Monat festgelegt. Dieser Lohn kann sich je nach Betrieb jährlich erhöhen.