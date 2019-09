Mordfall Sophia Lösche: ZDF mit Dokumentation am Dienstag

Mordfall Sophia: Angehörige kritisieren Leipziger Polizei

In einem offenen Brief äußerte die Familie Sophia im März 2018 Kritik an den Ermittlungen der Polizei: Vor allem Sophias Bruder, Andreas Lösche trat dabei wiederholt in der Öffentlichkeit: Was ihm an der Arbeit der Ermittler aufstieß.

Fall Sophia Lösche: Ein quälend langer Abschied

Sophias Familie kämpfte monatelang darum, dass ihr Leichnam aus Spanien nach Deutschland überführt wird. Zudem sahen sich die Angehörigen immer wieder einer mangelhaften Informationspolitik der Behörden ausgesetzt.

