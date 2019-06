Das Landratsamt Bamberg warnt: Zu viel Uran im Trinkwasser - Kleinkinder dürfen es nicht trinken!

Das Trinkwasser in Teilen der Wasserversorgungsanlage des Marktes Hirschaid weist eine erhöhte Urankonzentration auf. Dies geht aus Untersuchungsergebnissen hervor, die dem Fachbereich Gesundheitswesen des Landratsamtes Bamberg vorliegen.

Vorsorglich darf daher das Wasser in den Ortsteilen Erlach, Großbuchfeld, Kleinbuchfeld, Köttmannsdorf, Juliushof, Regnitzau, Röbersdorf, Rothensand und Sassanfahrt nicht für die Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von zwei Jahren verwendet werden.

Der Grenzwert für Uran liegt bei 0,01 Milligramm pro Liter. Gemessen wurden Werte von 0,011 und 0,022 Milligramm pro Liter, so das Landratsamt Bamberg.

An dieser Stelle noch ein Hinweis: Das Abkochen des Trinkwassers ändert nichts an der Urankonzentration und ist daher in diesem Fall nutzlos. Betroffene Eltern müssen auf abgefülltes Wasser zurückgreifen, bis die Problematik gelöst ist.

Erst gestern hatte inFranken.de darüber berichtet, dass Bewohner eines Ortes in Unterfranken dazu aufgerufen wurden, ihr Trinkwasser abzukochen. In Rimpar-Gramschatz (Kreis Würzburg) wurde der Grenzwert für E.coli (Escherichia coli) und Coliformen-Bakterien überschritten.