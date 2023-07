Strompreis-Rätsel gelöst: Bei diesen Kosten lohnt sich Solaranlage so richtig

Solaranlage wirtschaftlich betreiben : Bei diesen Stromkosten lohnt sich Investition so richtig

: Bei diesen Stromkosten lohnt sich Investition so richtig Mit oder ohne Speicher : Was sich mehr rentiert

: Was sich mehr rentiert PV-Boom: Betriebe mit freien Kapazitäten dank Anbieter-Vergleich mit DAA* schnell und einfach finden

Stromkosten reduzieren und dabei noch etwas fürs Klima tun: Die Investition in eine eigene Photovoltaikanlage (kurz: PV) auf dem Dach erfährt gerade einen regelrechten Boom. Das zeigen auch die Daten der DAA - der Online-Dienstleister aus Hamburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung des Interesses an Erneuerbaren Energien zu beobachten. Auf ihren Portalen gehen monatlich bis zu 50.000 Anfragen ein - zum Beispiel über Solaranlagen-Portal.com.

Selbst mit der Deckelung des Strompreises auf 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs durch das Greifen der Strompreisbremse seit 1. März liegen die Kosten pro kWh höher als noch im Frühjahr 2022. Diese Mehrkosten belasten die deutschen Haushalte. PV-Anlagen sind daher gefragter denn je. Auch der Nullsteuersatz, der seit 1. Januar gilt, ist ein großer Anreiz - damit entfällt die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf PV-Anlagen sowie Einbau, Speicher und vieles weitere. Die Anschaffungskosten sinken also deutlich. Aber Ersparnis hin oder her: Wie teuer müsste der Netzstrom sein, damit sich eine PV-Anlage auf dem Dach lohnt, was bleibt bei einem Strompreis von 25, 30, 40, 50, 60, 70 oder 80 Cent hängen? Wir lösen das Strompreis-Rätsel auf: