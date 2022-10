Steigende Strompreise sorgen für Ansturm auf Photovoltaikanlagen

Mehr Unabhängigkeit: Stromspeicher macht bis zu 80 % der erzeugten Stroms nutzbar

Die Entwicklung des Interesses an grünen Energien wie Photovoltaik beobachten - das hat sich die DAA zur Aufgabe gemacht. Der Online-Dienstleister aus Hamburg erhält auf seinen Portalen rund um regenerative Energietechnik und Sanierung monatlich bis zu 50.000 Anfragen von Interessenten - beispielsweise über Solaranlagen-Portal.com*. Nicht nur im aktuellen Zeitraum, sondern auch in einer Langzeit-Auswertung zeigt sich: Das Interesse an erneuerbaren Energiesystemen steigt stetig an, während fossil betriebene Systeme immer weniger gefragt sind.

Doch was kostet mich eine PV-Anlage im Komplettpaket - also inkl. Stromspeicher? Solaranlagen ohne Speicher werden derzeit für durchschnittlich 1.400 Euro pro Kilowattpeak (kWp) angeboten. Hier gilt: Je größer die Anlage, desto günstiger der Preis pro kWp. Eine 10 kWp-Anlage kostet am Markt zwischen 15.000 und 18.000 Euro. Doch wie groß sollte der dazugehörige Stromspeicher ausfallen und was kostet dieser? Die Speichergröße bzw. Kapazität wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben. Als Faustformel gilt, dass ein optimal dimensionierte Speicher eine Kilowattstunde Speicherkapazität pro Kilowattpeak Solarleistung haben sollte. In diesem Beispiel sollte die Anlage mit 10 kWp also mit einem Stromspeicher mit 10 kWh ausgestattet sein.

Photovoltaikanlage im Komplettpaket: Kosten für 10 kWp-Anlage und kleiner

Die Kosten für eine Solaranlage richten sich nach deren Leistung und werden wie in Kilowattpeak (kWp) bemessen. Wenn du eine PV-Anlage anschaffen möchtest, geht es bei ca. 1.200 Euro pro Kilowattpeak los. Wichtig ist dabei aber, dass der Preis pro Kilowattstunde von der Größe der Solaranlage abhängig ist:

Anlage mit 4 kWp etwa 1.900 Euro pro kWp

Anlage mit 8 kWp etwa 1.650 Euro pro kWp

Anlage mit 10 kWp etwa 1.500 Euro pro kWp

Wie wie gelernt haben, sollte ein optimal dimensionierte Speicher eine Kilowattstunde Speicherkapazität pro Kilowattpeak Solarleistung haben. Doch wie schlägt sich der Kauf eines Speichers auf die Anschaffungskosten nieder? Bei einem Speicher wird der Preis je Kilowattstunde Kapazität bemessen. Und ebenso wie bei der PV-Anlage gilt: Je mehr, desto günstiger. Zur Orientierung:

Speicher bis 5 kWh kosten brutto etwa 1.750 Euro je kWh

Speicher mit 5 bis 10 kWh kosten etwa 1.400 Euro je kWh

Speicher mit 10 bis 200 kWh kosten etwa 1.200 Euro je kWh

Da du für die eingangs erwähnte Anlage mit 10 kWp einen Speicher mit 10 kWh benötigst, zahlst du zwischen 12.000 und 14.000 Euro für diesen. Die Anschaffungskosten für eine 10 kWp-Anlage inkl. Speicher schlagen somit mit 27.000 bis 32.000 Euro zu Buche (inkl. Steuer).

Wichtig: Genaue Angaben zu Preisen kann immer nur der PV-Fachbetrieb, der die Anlage anbietet, geben - insbesondere unter Berücksichtigung von Einzelfällen, regionalen Gegebenheiten und Qualitätsunterschieden. Die hier genannten Werte dienen lediglich als grobe Richtwerte.

Eigene Solaranlage: Nachfrage ungebremst

Eine Auswertung der Anfragen in den letzten fünf Jahren zeigt, dass Photovoltaik, Solarthermie und Speicher zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Einen auffallend großen Sprung nach oben machen Photovoltaik und Solarthermie seit dem Herbst 2021 – als die Energiepreise stark zu steigen begannen. Es wird klar: Verbraucher reagieren auf hohe Kosten und suchen nach Alternativen – die in Form erneuerbarer Energien bei der Strom- und Wärmeversorgung naheliegend sind.