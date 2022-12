Solaranlage kaufen oder zur Miete: Diese Anbieter wurden getestet - Vor- und Nachteile der Modelle

Wieviele private Solaranlagen gibt es in Deutschand?

gibt es in Deutschand? Wer hat die Anbieter von Photovoltaikanagen getestet ?

? Wie wurde getestet ?

? Weche Vor- und Nachteile haben die einzenen Anbieter?

Solarenergie zählt zu den Hoffnungsträgern zum Erreichen der Klimaziele. Der World Wide Fund For Nature (WWF) geht in einer Studie davon aus, dass Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf nur 2,5 Prozent der Fläche Deutschlands notwendig sind, um die Energiewende zu schaffen. Dächer, auch die privater Häuser, bieten dabei viel Potential. Laut einer Analyse des Bonner Beratungsunternehmens EUPD Research verfügen bereits 1,3 Millionen von den gut 16 Millionen Ein- und Zweifamilenhäuser in Deutschland über eine PV-Anlage. 89 Prozent der Gebäude sind ungenutzt. Für die Hausbesitzer, die sich mit dem Gedanken spielen, selbst Solarenergie zu erzeugen, hat efahrer.com, das gemeinsame Elektromobilitätsportal von Chip und Focus Online, PV-Anbieter getestet.

Unser Tipp: Mit dem Solarstrom-Rechner von Enpal* kannst du mit wenigen Klicks prüfen, welches Sparpotential eine Photovoltaik-Anlage über 20 Jahre bringt.

So wurden die Solaranlagen getestet

Laut efahrer.com werden vor allem private Aufdach-Photovoltaikanlagen immer beliebter. Private Solarstromerzeuger leisten nicht nur einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. In der Regel amortisieren sich die Anlagen nach wenigen Jahren und werfen finanzielle Gewinne ab. Denn die Einspeisung des Stroms in das öffentliche Netz wird vergütet.

Um an einer PV-Anlage Interessierte die Kaufentscheidung zu erleichtern, hat efahrer.com unabhängige und neutrale Tests durch geführt. Die Bewertung beruht laut dem Internetportal auf mehreren Informationssäulen.

Dabei haben Experten zum einen Vertragsdetails und Online-Konfiguratoren verglichen. Zum anderen wurden die Ergebnisse von Warentest-Organisationen in Europa und Deutschland einbezogen. In der dritten Säule haben die Autoren Verbraucher-Feedbacks erfasst und analysiert, sowohl direkte Produktbewertungen als auch umfangreiche schriftliche Rückmeldungen.

Photovoltaikanlage: Die Anbieter im Überblick

Wir haben die wichtigsten Fakten aus dem efahrer.com-Testbericht zusammengefasst:

Das Unternehmen Naturstrom wird zwar in dem Testbericht noch angeführt, ist aber laut Update von efahrer.com zwischenzeitlich aus dem Geschäft rund um Aufdach-Solaranlagen ausgestiegen. Man wolle sich neben dem Kerngeschäft, also der Belieferung mit nachhaltiger Energie sowie dem Bau von Wind- und Solarparks, verstärkt auf Sektorenkopplungs-Lösungen, konzentrieren, zitiert das Internetportal das Unternehmen. Bestandskunden werden weiterhin betreut. Den kompletten Test kannst du hier lesen.