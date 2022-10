Deutschland vor 12 Minuten

Naturwissen

Sturm, Starkregen, Gewitter: Was machen Vögel bei Extremwetter?

Wetterexperten und Meteorologen erwarten, dass auch wir in Deutschland immer häufiger mit starken Stürmen rechnen müssen. Wir Menschen suchen Schutz in unseren Häusern. Doch was tun Tiere?