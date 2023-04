Saharastaub – was ist das?

Hat der Saharastaub Einfluss auf unser Wetter?

Wie entfernst du Ablagerungen?

Mehrmals im Jahr herrscht eine außergewöhnliche Wetterlage, die in Deutschland dazu führt, dass sich der Himmel eintrübt und rötlich färbt. Dadurch kommt es zu Ablagerungen auf Wegen, Pflanzen und Autos. Dann hat sich Saharastaub wieder auf den Weg nach Deutschland gemacht. Doch worum handelt es sich bei diesem mystisch anmutenden Phänomen?

Der Staub kommt direkt aus Afrika

Wird die Sonne verdeckt, sind es im Allgemeinen gewöhnliche Wolken, welche die Sicht auf den blauen Himmel erschweren. Hierbei handelt es sich schlichtweg um Wasserdampf in der Atmosphäre. Bei einer rot-braunen Färbung befindet sich trockener Saharastaub in höheren Luftschichten. Dieser besteht aus kleinen Partikeln, die durch besondere Voraussetzungen direkt zu uns geweht werden.

Bildet sich eine warme Großwetterlage mit einer Strömung aus südlicher Richtung und herrschen in der Wüstenregion in Afrika gleichzeitig heftige Stürme, ist die Möglichkeit groß, dass Saharastaub nach Norden geweht wird. Dieses Phänomen kommt mehrmals jährlich vor und geschieht meist unbemerkt, weil die Menge relativ klein ist. Zudem befindet sich der Staub in der Regel in höheren Schichten und gelangt mit Regen auf den Boden. Wird eine große Menge Saharastaub in die Atmosphäre gewirbelt, legt er sich wie ein Schleier vor die Sonne. Dadurch wird die Strahlung auf die Erde stark getrübt. Ein typisches Merkmal ist ein heller Hof rund um die Sonne.

Insbesondere im Frühjahr und in den Sommermonaten wird das Phänomen in Deutschland häufiger beobachtet, vor allem in Bayern werden äußerst hohe Konzentrationen in der Luft festgestellt. Fällt Niederschlag, färbt sich dieser rötlich und ist allgemein unter dem Begriff "Blutregen" bekannt. Tritt das Phänomen im Winter auf, kommt es sogar zum "Blutschnee", also rötlich gefärbter Schnee. Für viele Menschen hat dieses Szenario eine mystische Stimmung. Ferner legt sich der Staub wie ein feiner Teppich über die Böden, Häuser und sämtliche Gegenstände, die sich im Freien befinden. Besonders auf Autos lassen sich die bräunlichen Spuren sehr gut erkennen und können unter ungünstigen Umständen für Ärger sorgen.

Saharastaub solltest du von empfindlichen Dingen entfernen

Hat dein Auto braune Flecken vom Saharastaub, sieht dies nicht nur unschön aus, es kann zudem zu Lackschäden kommen, weil die Körnchen wie Schleifpapier wirken. Es kommt zu feinsten Kratzern, die den Lack stumpf aussehen lassen. Auch beim Waschen deines Fahrzeugs solltest du vorsichtig sein und keinesfalls mit einem trockenen oder angefeuchteten Lappen die Oberfläche abreiben. Durch den Schmirgelpapier-Effekt können ärgerliche Schäden auf dem Lack entstehen.

Reinige stattdessen dein Auto mit einem starken Wasserstrahl, damit der Staub vollständig entfernt wird. Danach kannst du dein Auto wie gewohnt shampoonieren und anschließend polieren, dann glänzt der Lack wieder. Allerdings solltest du dich über die Regelungen in deiner Gemeinde oder Stadt erkundigen, denn nicht überall ist die Autowäsche vor der Haustür erlaubt. Fahre vorsichtshalber in eine Waschanlage oder in einen speziell ausgewiesenen Waschpark, die es mittlerweile in fast jeder Stadt gibt.

Den Verschmutzungen auf Gartenmöbeln, Platten oder Spielgeräten kannst du mit einem weichen Besen zu Leibe rücken. Eine gründliche Entfernung der bräunlichen Staubspuren erreichst du mit dem Wasserschlauch. Der Strahl muss ebenfalls kräftig sein, um feinste Abschleifungen zu vermeiden. Oder verwende einen Hochdruckreiniger, für den du zunächst nur die geringste Einstellung wählst. Danach kannst du den Druck erhöhen und gleichzeitig Moos oder andere Verschmutzungen von deinen Wegen im Garten entfernen. Alternativ sind für diese Aufgabe bewährte Hausmittel geeignet. Lackierte Sitzgruppen kannst du einfach absaugen, denn nicht immer ist Wasser für bestimmte Materialien die ideale Lösung. Denn letztendlich gelangt der Staub in deine Wohnung, wenn er auf Kleidungsstücken oder Schuhen haftet.

Saharastaub ist bedeutend für die Vegetation

Der Saharastaub hat nicht nur negative Eigenschaften, indem er einen dunklen Film hinterlässt. Er hat eine große Bedeutung für die Pflanzenwelt in den Ländern, in die der Staub getragen wird. Sogar entfernt gelegene Landschaften profitieren von den positiven Eigenschaften. Denn die Passatwinde tragen den wertvollen Staub über den Atlantik in Richtung Südamerika. Dort profitiert der Regenwald von der mit Mineralstoffen angereicherten Wolke.

Der Wüstensand ist sehr mineralreich und enthält beispielsweise Gips, Quarzsand sowie Bestandteile von Algen. So werden die Böden mit wichtigen Nährstoffen versorgt, welche das Wachstum von Pflanzen fördern. Schließlich war die Sahara nicht immer eine Wüste, sondern vor mehreren Jahrtausenden eine fruchtbare Region. Im Laufe der Jahrtausende änderten sich die Lebensbedingungen. Die heimische Vegetation starb ab und die dort lebenden Tiere verendeten oder verzogen sich in andere Regionen. Die im Boden eingeschlossenen Pflanzenreste wirken bis heute wie ein natürlicher Dünger.

Allerdings können auch Keime und Viren mitsamt den Staubpartikeln mit der Strömung auf andere Kontinente gelangen und sich in der betroffenen Umgebung verbreiten. Unter Umständen können sich auf diese Art allerhand Krankheiten ausbreiten. Zwar gibt es hierzu keine endgültigen Studien, es wurde jedoch eine gehäufte Anzahl von Infektionen beobachtet, wenn Saharastaub vermehrt in einer Region festgestellt wurde.

Lies hier weiter, um mehr über andere Wetterphänomene zu erfahren: