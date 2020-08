Einkaufen im Internet: So unterscheiden Sie Schnäppchen von Kostenfallen

Fake-Shops sehen heute deutlich professioneller aus als früher. Wir hatten einmal einen Fall, bei dem sich ein Fake-Shop-Betreiber einen kommerziellen Sekretariats-Dienstleister geleistet hat.

Da waren Menschen am anderen Ende des Telefons, die gedacht haben, sie machen den Support für einen ehrlichen Online-Shop. Die Zeiten, in denen Fake-Shops an schlechtem Deutsch und fürchterlichem Layout erkennbar waren, sind vorbei.

Vorsicht vor Phishing-Mails

Im privaten Mail-Posteingang findet sich eine E-Mail, die seriös aussieht und zur Zahlung für ein angeblich gekauftes Produkt auffordert. Wie lässt sich prüfen, ob diese echt ist?

Solche E-Mails im Posteingang sind meistens sogenannte Phishing-Mails, die auf gefälschte Seiten lenken wollen, um an Log-In-Daten zu gelangen. Da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, sich zu schützen.

Wenn die Mail in überhaupt keinem Zusammenhang zu einem Kauf steht, dann ist sie wahrscheinlich gefälscht. Man kann dann mit dem Maus-Cursor über die enthaltenen Links gehen und sehen, wohin diese tatsächlich führen würden. Da sieht man dann beispielsweise, dass es nicht zu www.paypal.com geht, sondern zu einer anderen Domain.

Was ist ein sicheres Passwort, wie oft sollte ich es ändern?

Dabei gilt: je länger und je größer der verwendete Zeichensatz, desto besser. Heutzutage ist es gar nicht mehr so entscheidend, das Passwort allzu häufig zu wechseln. Denn dabei besteht die Gefahr, es sich einfach zu machen und das Passwort nur zu variieren. Außerdem sollte man das gleiche Passwort nicht mehrfach verwenden, das heißt, nicht eines für Online-Banking und das E-Mail-Konto.

Umfrage im Landkreis Haßberge

Große Kaufhäuser und kleine Tante-Emma--Läden haben eines gemeinsam: große Konkurrenz aus dem Internet. Online-Shops sind ebenso etabliert - und gerade in Krisenzeiten haben sie profitiert. Während Ladenbesitzer schließen mussten, und später nur mit Hygienekonzepten und Kundenbegrenzung öffnen durften, haben viele Menschen das Einkaufen im Internet für sich entdeckt. Auch im Landkreis Haßberge?

Der FT wollte das herausfinden und hat in seiner Facebook-Gruppe "Was braucht der Landkreis Haßberge?" eine Umfrage gestartet. 73 Gruppenmitglieder haben teilgenommen. Die Frage lautete: "Geht ihr lieber in Läden einkaufen oder bestellt ihr im Internet?". 30 Nutzer gaben an, lieber vor Ort einzukaufen. Im Gegensatz dazu bevorzugen zwei Teilnehmer das Einkaufen im Internet. Darüber hinaus gaben 41 Gruppenmitglieder an, beide Einkaufsmodelle gleich gut zu finden. Doch gerade beim Einkaufen im Netz können viele Gefahren und Betrüger lauern.

Steigende Kriminalität im Internet

Gemäß der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2019 wurden im Freistaat 29 717 Fälle von Internetkriminalität aufgenommen. Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um 3280 Fälle (und damit 12,4 Prozent) gestiegen. Die Aufklärungsquote liegt bei 49,1 Prozent. Beim Großteil (74,1 Prozent) aller Delikte im Internet handelt es sich gemäß der Statistik um Vermögens- und Fälschungsdelikte (22 008 Fälle). Generell ist die Bandbreite der im Internet begangenen Delikte groß und reicht von der Beleidigung über das Sexualdelikt bis hin zum Waffen- und Drogenkauf.