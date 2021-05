Warum ist der Boden im Einkaufswagen so schief? Das steckt hinter dem Psycho-Trick

Die Alternative: Einkaufskorb verwenden

Alternativ eignen sich zum Einkauf die Einkaufskörbe aus dem Supermarkt oder selbst mitgebrachte Einkaufskörbe. Von Allcamp* gibt es beispielsweise einen Einkaufskorb mit klappbarem Griff und isolierendem Aluminium. Der Korb hat 22 Liter Kapazität und ist somit auch für einen größeren Einkauf geeignet.

Bequemer und besser für den Rücken ist ein Einkaufstrolley. Da es diese in vielen Supermärkten, Discountern und Drogeriemärkten nicht gibt, ist es sinnvoll, selbst einen mitzubringen. Bei Amazon* gibt es beispielsweise einen Einkaufstrolley mit übergroßen Reifen, wasserdichter Stofftasche und einer Aluminiumlegierung.

Einkaufslisten helfen bei der Strukturierung des Einkaufs

Wer vorher eine Einkaufsliste schreibt, hat immer im Blick, warum man eigentlich gekommen ist und tendiert weniger dazu, Produkte aus Lust und Laune zu kaufen. Bei Amazon gibt es beispielsweise vorgefertigte Einkaufslisten, die verschiedene Lebensmittel, Getränke & Co. clustern und die man nur noch ankreuzen muss.

