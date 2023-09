Die meisten werden sie wohl Zuhause haben: Konserven oder Gläser mit Tomatenprodukten. Ob Tomatensoße oder geschälte Tomaten - das lange haltbare Gemüse ist vielfältig in der Küche einsetzbar und gerade bei Familien mit Kindern sehr beliebt.

Doch die Produkte stehen auch immer wieder in der Kritik. Nun hat Öko-Test bei geschälten Tomaten in Dosen einen erhöhten Wert von Bisphenol A - einem Hormongift - festgestellt. Grund für die verheerend hohen Werte sind neue Grenzwerte. Wir stellen euch hier einen Teil der Testsieger vor. Den gesamten Test könnt ihr hier bei Öko-Test kostenpflichtig lesen.

Öko-Test prüft Dosentomaten: Hormongift festgestellt - nur ein Produkt "gut"

Öko-Test hat insgesamt 20 Konserven mit geschälten Tomaten, davon acht aus Bio-Anbau und zwei Tomaten in Gläsern überprüft. Dabei haben sie bei 18 Dosentomaten Bisphenol A in zu hohen Mengen festgestellt. Immerhin: Die getesteten Tomaten aus dem Glas sind frei von Bisphenol A. Ein weiterer Pluspunkt: Öko-Test hat bei diesmal keine Pestizide festgestellt. Auch Schimmelpilzgift wurde nur einmal vorgefunden.

Ein großes Problem ist jedoch, dass in Summe trotzdem nur ein Produkt empfehlenswert ist. Dabei handelt es sich um die Tomatenkonserve im Glas von LaSelva, welche das Testurteil "gut" erhalten hat. Die Tomaten von LaSelva sind frei von dem Hormongift Bisphenol A und schneiden auch hinsichtlich der ökologischen und sozialen Bedingungen beim Anbau "gut" ab.

LaSelva Pomodorini Pelati, Kleine geschälte Tomaten: Testurteil: "gut", Herkunft: Norditalien

Die Note "befriedigend" erhielten unter anderem:

Alnatura Ganze Tomaten Geschält : Testurteil "befriedigend", Herkunft: Süditalien

: Testurteil "befriedigend", Herkunft: Süditalien Dennree Tomaten ganz, geschält : Testurteil "befriedigend", Herkunft: Süditalien

: Testurteil "befriedigend", Herkunft: Süditalien DmBio Ganze Datterini Geschält: Testurteil "befriedigend", Herkunft: Süditalien

Wie gefährlich ist Bisphenol A?

Bisphenol A wird in Kombination mit anderen chemischen Stoffen zur Herstellung von bestimmten Kunststoffen und Harzen verwendet. BPA ist vor allem in Lebensmittelverpackungen - wie beispielsweise Konservendosen - zu finden. Das BPA wandert dann aus den Harzen, mit denen Konservendosen von innen lackiert sind, in die enthaltenen Lebensmittel.

Der chemische Stoff kann unser Hormonsystem beeinflussen und ist laut der CLP-Verordnung des Umweltbundesamts sogar als "reproduktionstoxisch beim Menschen" eingestuft. Er kann also die Fortpflanzungsfähigkeit negativ beeinflussen und auch die Entwicklung des ungeborenen Kindes im Mutterleib. Außerdem steht BPA im Verdacht, Brustkrebs, Übergewicht und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern zu fördern.

Dich interessieren Produkt-Tests und du vertraust auf die Ergebnisse von Stiftung Warentest und Öko-Test? Dann findest du hier weitere Auswertungen, die für dich relevant sein könnten:

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst und darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Catkin/pixabay.com (Symbolbild)