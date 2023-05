Bist du auf der Suche nach einer Matratze für dein Kind, stehst du vor einer großen Auswahl und musst eine Entscheidung treffen. Doch auf welche Aspekte solltest du bei der Wahl achten? Die Stiftung Warentest hat sich einige Matratzen genauer angeschaut und hinsichtlich verschiedener Kriterien geprüft. Dabei konnten einige Matratzen "gut" abschneiden. Den gesamten Matratzen-Test und die Ergebnisse kannst du kostenpflichtig bei Stiftung Warentest einsehen.

Matratzen für Babys und Kinder: Grundlagen des Matratzen-Tests

In ihrem im September 2021 veröffentlichten Matratzen-Test hat die Stiftung Warentest insgesamt 14 verschiedene Matratzen für Babys und Kinder geprüft. Von der Größe liegen die Matratzen bei 70 × 140 Zenti­meter. Zehn der Matratzen im Test bestanden aus Schaumstoff, drei aus Kokos und eine aus Kunststoffvlies.

Preislich reichen die Matratzen von 70 bis 189 Euro. Die Tester*innen betonen bei den Ergebnissen, dass eine gute Qualität nicht zwangsläufig an hohe Preise gebunden ist. So konnte die günstigste Matratze im Test überzeugen, während die teuerste mit "mangelhaft" abschnitt.

Getestet wurden unter anderem Matratzen von Ikea, Paradies, Pinolino, MFO und Träumeland. Insgesamt wurde 5 Mal die Bewertung "gut" abgegeben, 4 Mal musste aufgrund von Sicherheitsbedenken die Bewertung "mangelhaft" vergeben werden.

Auf diese Aspekte hat die Stiftung Warentest geachtet

Die Liegeeigenschaften flossen zu 35 % in die Gesamtbewertung mit ein. Getestet wurden die Abstützeigenschaften sowie das Einsinken in Rückenlage nach dauerhaftem Liegen mithilfe von zwei Dummys. Diese entsprachen in ihren Körperproportionen und Gewichten in etwa einem Baby von 12 Monaten und einem Kleinkind von 4 Jahren.

Die Haltbarkeit machte einen Anteil von 25 % der Gesamtnote aus. In Anlehnung an DIN EN 1957:2013 wurde hier ein Dauerwalzversuch durchgeführt; dies bedeutet, dass eine 40 Kilogramm schwere Walze insgesamt 15.000 Mal über die Matratze lief. Darüber hinaus wurde der Einfluss von Feuchtigkeit und Temperatur geprüft. Der Aspekt der Sicherheit machte 10 % der Gesamtnote aus. Auch in diesem Punkt orientiert sich die Stiftung Warentest an den Normen der DIN EN 16890:2017. Besonders geachtet wurde auf die Klemmgefahr, die Gefährdung durch Fangstellen, Gefahren durch Kanten und hervorstehende Teile sowie die Gefährdung durch Ersticken durch den äußeren Verschluss der Atemwege. Zuletzt wurde beim Sicherheitsaspekt geprüft, ob eine Gefährdung durch verschluckbare Kleinteile vorlag.

Weitere 10 % der Gesamtnote ergaben sich durch den Bezug. Bei diesem wurde auf Waschbarkeit sowie Verarbeitung geachtet. Die Handhabung machte 5 % der Gesamtbewertung aus und bezog sich darauf, wie gut die Matratze gewendet und transportiert werden konnte. Weitere 10 % machten Deklaration und Werbung aus. In diesem Aspekt wurden Angaben zu Material, der Pflege, der Härte und Werbeaussagen zur Gesundheit und der Umwelt geprüft. Überdies wurde begutachtet, ob die in Anlehnung an die DIN EN 16890:2017 erforderlichen Produktkennzeichnungen vorhanden waren. Die letzten 5 % der finalen Note setzten sich aus den Bereichen Gesundheit und Umwelt zusammen. Hierfür wurde die mögliche Raumluftbelastung durch flüchtige organische Verbindungen gemessen sowie Bezüge und Matratzeninneres auf Schadstoffe untersucht.

Dies sind die Testsieger

Testsieger mit einer Note von 2,1 war die Schaumstoffmatratze Mariella Hygienica von Paradies. Die Matratze konnte in allen Tests mit "gut" bis "sehr gut" abschneiden. Insbesondere durch gute Liegeeigenschaften und eine gute Haltbarkeit konnte die Matratze die Tester*innen überzeugen. Durch eine sogenannte Dryfix-Gewebeveredelung wird sichergestellt, dass die Matratze Feuchtigkeit ideal transportieren kann. Ein weiterer Vorteil: Den Bezug kannst du bei bis zu 60 Grad Celsius in der Maschine waschen. Auf dem Markt kannst du die Matratze für etwa 125 Euro kaufen.

Knapp dahinter, ebenfalls mit einem Qualitätsurteil von "gut" (2,2), lag die Schaumstoffmatratze Luna Cloud von Pinolino. Ebenso wie der Testsieger konnte die Matratze in allen Bereichen "gut" bis "sehr gut" abschneiden. Besonders positiv wird von der Stiftung Warentest hervorgehoben, dass die Matratze über eine sehr harte Babyseite und eine harte Kinderseite verfügt. Für die Belüftung in der Nacht sorgen sowohl horizontal als auch vertikal durch die Matratze verlaufende Klimakanäle. Auch hier kannst du den Bezug bequem abnehmen und bei bis zu 60 Grad Celsius in der Waschmaschine waschen. Die Matratze kostet rund 130 Euro.

Ebenfalls sehr dicht dahinter auf dem dritten Platz landete die Kunststoffvlies-Matratze Himlavalv von IKEA mit einer Note von 2,3. Punkten konnte diese Matratze insbesondere in der Kategorie Liegeeigenschaften und bei der Luftdurchlässigkeit. Letztere wird durch das Kunststoffvlies gewährleistet. Zudem war das Material sehr elastisch, sodass die Matratze den Tester*innen zufolge sehr bequem ist. Wie bei den anderen beiden Matratzen kann hier der Bezug einfach abgenommen werden und bei bis zu 60 Grad Celsius gewaschen werden. Preislich liegt die Matratze bei etwa 170 Euro.

Fazit

Die Stiftung Warentest nimmt in ihrem Test nur eine kleinere Auswahl an Matratzen genauer unter die Lupe. Bist du auf der Suche nach einer guten Matratze, können dir die Testergebnisse einen Anhaltspunkt geben, worauf du achten solltest. Die Testsieger-Matratzen sind von der Stiftung Warentest umfangreich getestet und als sicher eingestuft worden. Deshalb können sie ohne Bedenken gekauft und genutzt werden. Sicherlich gibt es auf dem Markt auch weitere Matratzen, die gut sind.

