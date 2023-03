Geekmaxi* startet mit dem Super Sale in den Frühling: Neben einer großen Glücksrad-Aktion mit tollen Preisen wie dem brandneuen Roborock S8 Premium-Saugroboter lockt der Online-Shop mit satten Rabatten auf zahlreiche Produkte. Bei Geekmaxi findest du Gadgets und Produkte aus den Bereichen Smart Home, Sport, Outdoor, Elektronik, Laptops, Tablets und Tierbedarf. Hier findest du beliebte Marken wie Roborock, Bluetti, Xiaomi, BMAX und viele weitere. Im Artikel stellen wir dir die Highlights des Super Sale vor - schnell sein lohnt sich, denn die Aktion gilt nur für kurze Zeit!

Geekmaxi Glücksrad-Aktion: Roborock S8 und viele weitere Preise winken

Nur vom 20. bis 26. März läuft die große Glücksrad-Aktion bei Geekmaxi*. Drehe das Rad und mit etwas Glück kannst du den begehrten Roborock S8 Premium-Saugroboter, das BMAX X15 Notebook, den Jimmy V35 Handstaubsauger mit Allergiker-Funktion und andere tolle Preise gewinnen!

Erfahre hier mehr zum beliebten Roborock S8: Auf Amazon ausverkauft - Hier ist der brandneue Roborock S8 noch erhältlich

Zählst du zu den glücklichen Gewinnern, erhältst du einen Gutscheincode von Geekmaxi. Diesen kannst du dann für das entsprechende Produkt in der Zeit vom 20. März bis 7. April im Online-Shop einlösen.

Satte Rabatte auf Camping-Powerstation, Gaming-Monitor und Trekkingrad: Das sind die Highlights

Zusätzlich sparst du vom 20. März bis 7. April im Super Sale von Geekmaxi* bares Geld auf einige der beliebtesten Produkte. Ob tragbare Powerstation für den Camping-Urlaub oder Festival-Besuch, Gaming-Monitor mit eingebautem Lautsprecher und Wandhalterung oder Trekking E-Bike für die nächste Radtour - hier winken satte Rabatte. Wir haben dir die Highlights zusammengestellt.

Bluetti Powerstationen - Kraftwerke für unterwegs zum Schnäppchen-Preis

Gleich zwei Powerstations aus dem Hause Bluetti sind im Super Sale von Geekmaxi* stark reduziert. Und mit den richtigen Gutscheincodes (weiter unten im Artikel aufgeführt) sparst du sogar zusätzlich!

Ähnlich einer Powerbank für Smartphones kannst du eine Powerstation mit Strom aufladen und diesen dann nutzen wann und wo immer du möchtest. Damit bist du beim Camping oder auf dem nächsten Festival unabhängig unterwegs und lädst bis zu acht bzw. 12 Geräte gleichzeitig!

Bluetti EB70* - Tragbare Powerstation für 479 anstatt 749 Euro 716 Wh Kapazität & 1.000 W AC Ausgangsleistung kann bis zu 12 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann mit Strom aus dem Netz, Solarpanel, Generator oder über's Auto geladen werden Premium LiFe PO4-Akku mit über 2.500 Lebenszyklen gleichzeitiges Laden und Entladen möglich Spare mit dem Code Ha5puwfF zusätzlich zum Super Sale Preis: 479 Euro mit dem Code Ha5puwfF Aktion gültig vom 20. März bis 7. April



Bluetti EB240* - Handliches Hochleistungskraftwerk für 949 anstatt 1.699 Euro 2.400 Wh Kapazität & 1.000 W AC Ausgangsleistung kann bis zu 8 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann mit Strom aus dem Netz, Solarpanel oder Generator geladen werden intelligenter Kühlregler mehrere Ports für jeden Bedarf: 2 x AC 220 V-240 V-Steckdosen, 1x 12 V 9A Autoanschluss, 1x QC PD 45 W USB-C, 4x 5 V 3 A USB LG Li-Ionen-Akkuzelle mit über 2.500 Lebenszyklen gleichzeitiges Laden und Entladen möglich Spare mit dem Code DMQE351U zusätzlich zum Super Sale Preis: 949 Euro mit dem Code DMQE351U Aktion gültig vom 20. März bis 7. April



Hier erfährst du mehr zu Powerstations und der Bluetti EB240: Bluetti Powerstationen für Camping, Festival & Co.

KTC Gaming Monitor mit 42 Zoll OLED Display

Gaming-Fans aufgepasst: Den KTC G42P5 Gaming Monitor mit 42 Zoll OLED Display* bietet dir überragende Betrachtungswinkel, eine herausragende Bildqualität, hohe Helligkeit und Kontrast sowie schnelle Reaktionszeit - und das bei einem geringen Stromverbrauch. Kompatibel mit FreeSnyc und G-Synch wird Tearing und Stottern vermieden. Der KTC Monitor reduziert Bewegungsunschärfen, zeigt tiefe und satte Farben an und reagiert schneller, als du denkst - realistische und flüssige Bilder sorgen für ein beeindruckendes Spielerlebnis.

KTC G42P5 Gaming Monitor* für nur 995,99 anstatt 1299,99 Euro 42 Zoll (106,5cm) 4K UHD OLED Bildschirm 3.840x2.160 UHD Auflösung 138 Hz Bildwiederholfrequenz mit 0,1 ms GTG Reaktionszeit HDR10-Technologie für einen großen Dynamikbereich 99%DCI-P3 Farbskala mit 1,07 Billionen Farben und Kontrastverhältnis 135.000:1 2 integrierte 8 W Drei-Wege-Lautsprecher VESA-Standard zur Befestigung an der Wand Spare mit dem Code R2ng9zWs zusätzlich zum Super Sale Preis: 995,99 Euro mit dem Code R2ng9zWs Aktion gültig vom 20. März bis 7. April



Eleglide T1 - 27,5 Zoll Trekking E-Bike

Ob zum Einkaufen in der Stadt oder für eine entspannte Radtour am Wochenende: Mit dem Eleglide T1 Step-Thru E-Trekking-Bike* bist du bestens ausgestattet. Scheinwerfer und Gepäckträger sind bereits montiert, so bist du für jede Gelegenheit gerüstet. Mit dem tiefen Einstieg, bequem Sattel und der Unterstützung durch den 250 W Motor mit 50 Nm Drehmoment eignet sich das Trekkingrad perfekt für ältere Fahrer*innen.

Eleglide T1 Step-Thru Trekking E-Bike* 27,5 Zoll* für 919,99 anstatt 1.049,99 Euro Farbe: weiß Rahmengröße: 27,5" x 17" geeignet für Fahrer*innen mit einer Körpergröße von 1,55 bis 1,95 Meter max. Belastung: 120 Kilo max. Reichweite: 100 Kilometer 250 W Motor mit 50 Nm Drehmoment 450 Wh Li-Ionen-Akku Shimano Kettenschaltung mit 7 Gängen 3 Fahrmodi und 5 Geschwindigkeitsstufen 3,5 Zoll LCD-Disyplay Spare mit dem Code I8NP7ETJ zusätzlich zum Super Sale Preis: 919,99 Euro mit dem Code I8NP7ETJ Aktion gültig vom 20. März bis 7. April