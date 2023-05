Der 4. Mai ist für Star Wars Fans ein echter Feiertag. Unter dem Motto "May the fourth be with you", einer Abwandlung des in den Filmen immer wiederkehrenden Slogans"May the force be with you" (auf Deutsch: Möge die Macht mit dir sein), begehen Anhänger der Star Wars-Filme diesen Tag.

Grundlage für den inoffiziellen Star Wars-Tag ist ein Wortspiel: Das Datum des 4. Mai hört sich auf Englisch ("May, the fourth") fast genauso an wie die im Star-Wars-Universum oft genannte Satz "May the force be with you" ( "Möge die Macht mit dir sein" ). Der Wortwitz findet sich seit dem Jahr 1994 in den Hansard genannten Aufzeichnungen des britischen Parlaments, erklärt kleiner-kalender.de. Am 1. Mai 2007 erklärte die Stadt Los Angeles zudem den 25. Mai zum "Star Wars Day". Der 25. Mai 1977 war der Tag, an dem der erste Star-Wars-Film (auch bekannt als "Episode IV" oder auch "A New Hope - Eine neue Hoffnung") in den USA seine Kinopremiere hatte.

Star Wars 2023: Drei neue Filme in Planung

Die Star Wars Saga begann 1977 mit dem Film "Krieg der Sterne" von Regisseur George Lucas. 1980 und 1983 folgten "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Die drei Klassiker bilden die erste Star Wars-Trilogie rund um Luke Skywalker auf seinem Weg zum Jedi. Eine zweite Trilogie, die "Prequel-Trilogie" folgte Ende der 90er Jahre und in den 2000ern mit "Die dunkle Bedrohung" (1999) "Angriff der Klonkrieger" (2002) und "Die Rache der Sith" (2005). Zeitlich spielt diese zweite Trilogie allerdings vor der ersten. Regie führte erneut George Lucas.

2012 verkaufte George Lucas seine Firma Lucasfilm und die Rechte an Star Wars an Disney. Seitdem sind fünf weitere Star Wars-Filme erschienen: Neben der von J.J. Abrams bzw. Rian Johnson inszenierten "Sequel-Trilogie", bestehend aus "Das Erwachen der Macht" (2015), "Die letzten Jedi" (2017) und "Der Aufstieg Skywalkers" (2019), sind das die Spin-offs "Rogue One: A Star Wars Story" (2016) und "Solo: A Star Wars Story" (2018). Nachdem sich Lucasfilm unter Disney zuletzt auf die Entwicklung von Star Wars-Serien konzentrierte, darunter "Obi-Wan Kenobi" und "Andor" (jeweils 2019) sowie den sehr erfolgreichen Ableger "The Mandalorian" (bisher drei Staffeln seit 2019), gab es Anfang April gute Nachrichten für Kino-Fans.

Zum diesjährigen Event "Star Wars Celebration Europe 2023" in London kündigte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy drei neue Live-Action-Star Wars-Filme an. Regie führen sollen James Mangold (Logan, Indiana Jones und das Rad des Schicksals), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) und die Oscar- und Emmy-preisgekrönte Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face). Laut Mitteilung von starwars.com soll Mangolds Film die Zuschauer zurück zu den Anfängen der Jedi führen, während sich Dave Filoni auf die Ära der Neuen Republik konzentrieren wird. Dazu gehört auch, die miteinander verbundenen Geschichten abzuschließen, die in The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett, Ahsoka und anderen Star Wars-Serien erzählt werden. Sharmeen Obaid-Chinoys Star Wars-Film soll nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" spielen. Mit dabei sein soll wieder Daisy Ridley als Rey, die einen neuen Jedi-Orden aufbaut. Wann die neuen Star Wars-Spielfilme ins Kino kommen sollen, steht allerdings aktuell noch in den Sternen.

"May the fourth": Amazon feiert Star Wars-Tag mit tollen Angeboten - 8 Tipps für Fans

Online-Händler Amazon lässt sich den Star Wars-Tag natürlich nicht entgehen und bietet zum 4. Mai eine Reihe mehr oder weniger skurrile Fanartikel an, die aktuell stark reduziert sind. Von der Star Wars-Grillzange zu stilechten Crocs über die Star Wars-Keksdose bis hin zu einer Darth Vader-Backform.

Wir haben die unserer Meinung nach besten 8 ermäßigten Star Wars-Produkte herausgesucht, die Amazon anlässlich des Star Wars-Days zu ermäßigten Preisen anbietet - und die wir jedem Fan empfehlen:

Darth-Vader-Büste von Lego*: ein tolles Deko-Objekt und zugleich auch eine Geschenkidee für erwachsene Fans - den 834-teiligen Bausatz für den legendären Vader-Helm gibt es jetzt für 54,30 Euro (statt 69,99 Euro - Rabatt: 22 Prozent).

The Child aus "The Mandalorian" als Spielzeug*: der animatronische Baby-Yoda ist eine interaktive Gaming-Figur für Kinder ab 4 Jahren mit zahlreichen Features wie Sounds, Macht-Aktivierung und abnehmbarer Mandalorianer-Halskette. Sie kostet 50,99 Euro (statt 86,99 Euro - Rabatt: 41 Prozent)

Die Skywalker-Saga als 4K Ultra-HD-BluRay*: Wer auf haptische Medien steht und die Star Wars in der derzeit bestmöglichen Qualität genießen will, bekommt 27 Discs mit den 9 Skywalker-Filmen und 26 Stunden Bonus-Material zum Aktionspreis. Regulär kostet die 4K-Version 164,99 Euro - dank May-the-fourth-Coupon gibt es 20 Prozent Rabatt.

Pictionary Air Star Wars*: das beliebte Zeichen-Spiel gibt es auch in der Star-Wars-Edition, bei der nicht auf Papier gemalt wird, sondern ganz stilecht mit Lichtschwert in die Luft! Für 14,59 Euro ist das Spiel ein echtes Schnäppchen (statt 36,99 Euro - Rabatt: 61 Prozent).

Star-Wars-PS-Bundle*: Derzeit gibt es die DualSense Wireless-Controller für die PS5 im Paket mit dem Spiel "Star Wars Jedi: Survivor" für 129,89 Euro (statt 149,98 Euro - Rabatt: 13 Prozent).

Elektronischer Premium-Helm "The Mandalorian"*: Wer sich schon immer einmal wie der Mandalorianer fühlen wollte oder Harcore-Cosplayer ist, wird mit diesem Premium-Helm im Originalmaßstab glücklich. Seine Lichteffekte lassen echte Fans auch auf den aktuellen Kostenpunkt hinwegsehen - der liegt bei 124,99 Euro (statt 149,99 Euro - Rabatt: 22 Prozent).

The Razor Crest zum Selberbauen und Bemalen*: Modellbau-Fans sollten bei diesem Revell-Bausatz des Schiffs aus der Erfolgsserie "The Mandalorian" zuschlagen - aktuell für 33,99 Euro (statt 62,99 Euro - Rabatt: 46 Prozent).

Das Trooper-Emotions-T-Shirt*: ein witziges Basic-Shirt, das alle neun Gefühlsregungen zeigt, zu denen ein waschechter Sturmtruppler fähig ist - aktuell für 11,93 Euro (statt 14,92 Euro - Rabatt: 20 Prozent).

Merchandise-Jahresauswertung 2022: Disney und "Star Wars" vorn

Im kommenden Herbst feiert Disney sein 100-jähriges Firmenjubiläum. Doch auch 2022 stand laut einer Merchandise-Jahresauswertung schon ganz im Zeichen der Maus: Wie die Verkaufsdaten aus dem Merchandise-Panel von GfK Entertainment zeigen, war Disney im vergangenen Jahr hierzulande der erfolgreichste Lizenzgeber beim Entertainment-Merchandise. Besonders gut kamen Produkte von "Star Wars" an, das mit "Das Buch von Boba Fett", "Obi-Wan Kenobi", "Andor" und "Geschichten der Jedi" gleich vier Serien binnen kürzester Zeit an den Start brachte. Ebenfalls sehr angesagt waren im vergangenen Jahr laut GfK-Entertainment-Mitteilung auch die Disney-Marken "Die Eiskönigin" und "Micky Maus".

Im Gegensatz zu Disneys 190 verkaufsaktiven Franchises wurden für LEGO zwar "nur" acht verschiedene Lizenzprodukte identifiziert. Trotzdem landet das dänische Traditionsunternehmen im Ranking der Top-Lizenzgeber 2022 an zweiter Stelle. Zu verdanken ist dies unter anderem Reihen wie "LEGO Ninjago", "LEGO City" und "LEGO Friends". Auf den weiteren Plätzen des Lizenzgeber-Rankings stehen Warner Bros., Mattel und The Pokémon Company mit jeweils 93, zehn bzw. einem Franchise.

"Star Wars" insgesamt am beliebtesten

Wie der Marktbericht von GfK Entertainment weiter belegt, war "Star Wars" im vergangenen Jahr nicht nur das beliebteste Disney-Lizenzprodukt, sondern - von über 1400 untersuchten Franchises - auch das insgesamt erfolgreichste. Dahinter folgen "Pokémon" und "PAW Patrol", während "Harry Potter" und "Barbie" die Top 5 beschließen.

Basis der Auswertung sind die Verkaufsdaten aus dem Merchandise-Panel für den Zeitraum Januar bis Dezember 2022. Berücksichtigt wurden Lizenzprodukte der Entertainment-Bereiche Games, Film/Serie, Musik und Buch in den Absatzwegen stationärer Handel und E-Commerce.