Der Lagerverkauf bei expert Jakob lockt mit zahlreichen Schnäppchen. In Bamberg, Bayreuth, Hof, Höchstadt, Kronach, Lichtenfels und Münchberg sind Restposten, Auslaufmodelle, Einzelstücke und Vorführgeräte bis zu 40% günstiger. Aber aufgepasst: Die Angebote gelten nur im Markt und nur solange der Vorrat reicht. Wer ein bestimmtes Produkt im Auge hat, sollte sich also beeilen. Alle Angebote gibt es in den aktuellen Prospekten zum Lagerverkauf:

Das sind die besten Angebote beim Lagerverkauf von expert Jakob

Offiziell läuft der Lagerverkauf bis zum 25. August. Viele begehrte Produkte werden aber schnell ausverkauft sein, deshalb solltest du nicht zu lange warten. Vorführgeräte und Einzelstücke gibt es übrigens nur tagesaktuell direkt im Fachmarkt – vorbeischauen lohnt sich also. Wir haben einige der Top-Schnäppchen aus den Prospekten vorab gecheckt:

36% sparen: Philips UHD LED TV 65PUS80574/12 für 699 Euro (Angebot der Woche, UVP 1.099 Euro)

Der Philips UHD LED TV 65PUS80574/12 liefert gestochen scharfe 4K Ultra HD Bildqualität auf 65 Zoll mit lebendigen Farben und starkem Kontrast. Ambilight-Technologie: Die innovative Ambilight-Technologie erweitert den Bildschirm mit farblich passendem Licht an die Wand – perfekt um in deinen Lieblingsfilm einzutauchen.

59% sparen: Constructa Waschtrockner CWD 14 C 00 für 447,60 Euro (UVP 1.109 Euro)

Platz- und zeitsparend: Der Constructa Waschtrockner CWD 14 C 00 kombiniert Wasch- und Trockenfunktion in einem Gerät, ideal für kleine Räume und bei wenig Zeit.

22% sparen: Marshall Bluetooth-Lautsprecher Kilburn II Black&Brass für 231,26 Euro (UVP 299 Euro)

Legendärer Sound: Der Marshall Bluetooth-Lautsprecher Kilburn II Black&Brass liefert den ikonischen Marshall Sound mit kraftvollen Bässen und klaren Höhen für ein unvergleichliches Musikerlebnis.

Lenovo Notebook IdeaPad 3 (82H803H5GE) für 386,35 Euro

Leistungsstark und vielseitig: Das Lenovo Notebook IdeaPad 3 überzeugt mit einem leistungsstarken Prozessor, der mühelos alltägliche Aufgaben bewältigt und eine reibungslose Multitasking-Erfahrung bietet.

Brother Multifunktionsdrucker MFC-J4335DW für 158,63 Euro

Effiziente All-in-One-Lösung: Der Brother Multifunktionsdrucker MFC-J4335DW kombiniert Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen in einem kompakten Gerät, das Platz spart und die Büroarbeit vereinfacht.

Kontakt und Öffnungszeiten

expert Jakob Bamberg GmbH

Michelinstraße 142, 96103 Hallstadt

Telefon 0951/4073620

Geöffnet von 9–20 Uhr (Mo–Sa)

expert Jakob Bayreuth GmbH

Bindlacher Straße 8, 95448 Bayreuth

Telefon 0921/79770

Geöffnet von 9–19 Uhr (Mo–Fr) und 9–18 Uhr (Sa)

expert Jakob Hof GmbH

Schleizer Str. 49, 95028 Hof

Telefon 09281/140100

Geöffnet von 9–19 Uhr (Mo–Sa)

expert Jakob Höchstadt GmbH

Kieferndorfer Weg 58a, 91315 Höchstadt

Telefon 09193/207960

Geöffnet von 9–19 Uhr (Mo–Sa)

expert Jakob Kronach GmbH

Hammersteig 1, 96317 Kronach

Telefon 09261/610930

Geöffnet von 9–19 Uhr (Mo–Fr) und 9–18 Uhr (Sa)

expert Jakob Lichtenfels GmbH

Mainau 4, 96215 Lichtenfels

Telefon 09571/949640

Geöffnet von 9–19 Uhr (Mo–Sa)

expert Jakob Münchberg GmbH

Stammbacher Str. 23, 95213 Münchberg

Telefon 09251/8171

Geöffnet von 9–19 Uhr (Mo–Fr) und 9–18 Uhr (Sa)