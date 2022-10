Deutschland vor 1 Stunde

Preiserhöhungen

Neuer Preisschock bei Aldi, Lidl & Co.: Diese Produkte werden jetzt deutlich teurer

Beim Einkaufen sind die Preiserhöhungen der vergangenen Monate weiterhin deutlich spürbar. Immer mehr Hersteller ziehen die Preise an. Jetzt müssen wir in den gängigen Discountern für weitere Produkte tiefer in die Tasche greifen.