In vielen Situationen in Deutschland sind wir noch vom Münzgeld abhängig. Bei einem Parkautomaten, im Waschsalon oder am Fahrkartenautomat.

Viele kennen sicherlich auch die unangenehme Situation, wenn das Bargeld nicht vom Automaten angenommen wird. Doch ein altbekannter Trick soll helfen: die Münze am Metall des Automaten reiben. Es wird vermutet, dass die Reibung die Münze elektrostatisch oder magnetisch auflädt und diese dadurch eher von der Maschine angenommen wird. Doch hilft das Reiben tatsächlich?

Münze am Automaten reiben: Hilft das wirklich?

Was passiert genau, wenn wir Münzgeld in den Automaten werfen? Beim Einwurf in den Automaten wird das Gewicht, das Material, die Größe und die Oberfläche der Geldmünze in kurzer Zeit von Sensoren im Inneren gecheckt. Damit soll verhindert werden, dass jemand mit Falschgeld bezahlt.

Bei diesem Vorgang wird manchmal auch echtes Geld als "Falschgeld" vom Automaten ausgewiesen und wieder ausgeworfen. Das ist beispielsweise bei verunreinigten oder feuchten Münzen der Fall. Hier liegt das Problem meist an verunreinigten Sensoren oder einer hohen Luftfeuchtigkeit im Inneren des Automaten. Oder, wenn der Automat zu eng oder zu genau eingestellt ist. Keine Münze gleicht der anderen völlig. Und so fallen Münzen wieder und wieder durch, weil der Automat sie nicht richtig erkennt. Viele reiben dann mit der Münze neben dem Einwurf-Schlitz des Automaten. Aber bringt das etwas?

Genauso wie ein Placebo-Medikament eigentlich nicht wirkt, hat das eifrige Reiben neben dem Einwurf-Schlitz keinen Effekt. "Ein Aberglaube", der nicht totzukriegen sei, sagt Norbert Monßen, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Vending-Automatenwirtschaft. Das Reiben der Münzen am Automaten hilft also entgegen vieler Annahmen nicht. Die elektrostatische Aufladung spielt also keine Rolle.

Münze wird nicht angenommen: Das kann helfen

Das Münzgeld wird an sich nicht durch die Reibung am Automaten verändert. Außerdem kann hierbei die Oberfläche des Automaten langfristig beschädigt werden. Sollte dennoch eine Münze nach dem Reiben einmal angenommen werden, so könnte es sich um Schmutz handeln, der abgerubbelt wurde und das Gewicht der Münze damit verändert hat. Der Rat von Experten ist, nicht am Automat zu reiben, sondern es wiederholt zu versuchen oder eine andere Münze einzuwerfen.

Laut Chip.de kann es auch helfen, die Münzen kurz zu reinigen. Wenn das Geld sauber und trocken ist, wird es höchstwahrscheinlich vom Automaten angenommen.

Vorschaubild: © blackday/Colourbox.de