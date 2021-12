Die Schule der magischen Tiere

Viele Kinder und Jugendliche begeistern sich für das Lesen. Eine riesige Auswahl auf dem Buchmarkt macht einem die Entscheidung oft schwer, ein passendes Buch herauszusuchen. Hier findest du einige Tipps für Bücher in verschiedenen Genre.

Die Schule der magischen Tiere: Ideal für Tierfreunde

Die aktuell aus 12 Teilen bestehende Kinderbuchreihe "Die Schule der magischen Tiere"*, welche von Margit Auer geschrieben wurde, wird für Kinder ab einem Alter von etwa 8 Jahren empfohlen. Die Fantasie-anregenden Bücher sind dabei gleichermaßen für Jungs als auch für Mädchen geeignet.

Das Konzept besteht darin, dass jedes Kind in dem Buch einen magischen, tierischen Begleiter bekommt. Mit diesem Begleiter kann nur das Kind selbst reden. Eine intensive Bindung entsteht zwischen dem erwählten Kind und Tier, sodass es gemeinsam mit ihm alle schulischen oder persönlichen Probleme lösen kann. Gemeinsam bewältigen die Freunde den Alltag und erleben immer neue, aufregende Dinge.

Die Grundidee des Buches ist dabei ganz simpel, wird jedoch immer weiter aufgebaut, sodass sich dem Kind eine ganze Buchwelt eröffnen kann. In jedem Teil des Buches wird dabei ein neues Abenteuer erlebt und eine andere Person der Fantasiewelt gerät in den Fokus. Vor allem für Kinder, die ein Haustier haben oder sich eins wünschen, ist die einfühlsame Geschichte eine tolle Idee und lädt ein, in die Welt einzutauchen. Die Geschichten werden immer auf um die 200 Seiten erzählt.

Die Delfine von Atlantis: Jugendbuch-Trilogie

Die Atlantis-Trilogie beginnt mit dem ersten Buch "Die Delfine von Atlantis"*, geschrieben von Marliese Arold. Eine tolle Geschenkidee ist das Buch für Mädchen und Jungen ab einem Alter von etwa 10 Jahren.

Die Protagonistin der Geschichte ist eine sogenannte "Meereswandlerin": Sie kann sich mithilfe eines Amulettes in einen Delfin verwandeln. Bei ihren Ausflügen in das weite Meer lernt sie weitere "Meereswandler" kennen und erkundet die versunkene Stadt Atlantis. Ein gefährliches Abenteuer entwickelt sich, als sie sich gemeinsam mit dem ebenfalls verwandelten Jungen Mario auf die Suche nach dessen Mutter begibt.

Vor allem Kinder, die sich für magische Geschichten oder Meerestiere interessieren, kann die Geschichte begeistern. Rätselhafte Ereignisse erhöhen die Spannung und können so auch Kinder, die gerne geheimnisvolle Geschichten lesen, fesseln. Das erste Buch hat 320 Seiten, das zweite 384 und das dritte 400 Seiten.

Die Känguru-Chroniken: humorvolle Lektüre

Eine humorvolle Geschichte wird in der Tetralogie "Die Känguru-Chroniken"* von Mark-Uwe Kling erzählt. Viele verschiedene Sprachwitze sorgen für Lesespaß. Für das optimale Verständnis der Witze und Andeutungen wird ein Lesealter ab 12 Jahren empfohlen.

Der Autor selbst ist ebenfalls eine Person der Geschichte: Ein Känguru, welches überzeugter Kommunist ist und eine neue Weltordnung etablieren möchte, zieht bei Mark-Uwe ein. Im Alltag ergeben sich zahlreiche kleine Konflikte und witzige Situationen, die in dem Buch in mehreren kurzen Geschichten erzählt werden. So kann nach einer Geschichte das Buch auch kurz beiseite gelegt werden.

In dem Buch werden auf eine lustige Art und Weise einerseits politische und gesellschaftliche Themen aufgegriffen, andererseits wird aber auch die Geschichte einer eher ungewöhnlichen Freundschaft zwischen zwei ganz verschiedenen Charakteren beschrieben. Die Bücher haben jeweils um die 270 Seiten.

John Green: Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken

Von dem Bestseller-Autor John Green ist den meisten der Klassiker "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" bekannt. Im Jahr 2019 wurde dann in der übersetzten Version auch der Roman "Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken"* veröffentlicht - eine tolle Idee für Green-Fans oder alle, die auf der Suche nach etwas Neuem für Jugendliche ab einem Alter von etwa 13 Jahren sind.

Die Protagonistin Aza hat kein leichtes Leben: neben den klassischen Problemen des Erwachsenwerdens hat sie mit vielseitigen Zwangs-, Angst- und Identitätsstörungen zu kämpfen. Den Alltag zu bewältigen, fällt ihr nicht immer leicht. Einerseits werden dabei ihre Alltagserlebnisse erzählt, andererseits bekommt der Leser aber auch einen intensiven Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt der Protagonistin.

Durch die Erzählweise kann man sich gut mit der Protagonistin identifizieren und bekommt eine neue Verständlichkeit für psychische Krankheiten vermittelt. Tiefgründige Zitate regen zum Nachdenken an und lassen einen tief in die Geschichte eintauchen. Das Buch hat 320 Seiten.

Für Poesie-Liebhaber: Von verlassenen Träumen & einem leichteren Morgen

"Von verlassenen Träumen & einem leichteren Morgen"* wurde von Clara Louise verfasst und im Jahr 2018 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Gedichtband, der ab einem Alter von etwa 13 Jahren empfohlen wird. Mittlerweile hat die Autorin auch weitere Gedichtbände veröffentlicht.

In den Gedichten werden viele Themen, die nicht nur die Autorin betreffen, verarbeitet. Dazu gehören Zeilen über Liebe und das Leben, aber auch über Fantasie und das Träumen. Sie regen dazu an, über die verschiedenen Themen nachzudenken, zu reflektieren und sich im besten Fall selbst zu finden. Kleinere, zu den Gedichten passende Skizzen geben dem Buch einen einzigartigen Charakter.

Besonders gut eignet sich der Gedichtband als Geschenk für alle, die gerne etwas Interpretationsfreiraum haben und sich gerne in den melancholischen Gedichten verlieren. Der Band hat 120 Seiten.