Für viele Verbraucher*innen ist die Preispolitik von Supermärkten und Discountern ein Rätsel. Wer beim Lebensmittel-Kauf sparen will, achtet meistens nur auf Angebote in den Prospekten oder auf Hinweise in den Läden. Doch die Handelsketten arbeiten auch mit "versteckten" Preisanpassungen. Was du innerhalb eines Tages wann günstiger kaufen kannst, hat RTL in mehreren Bundesländern getestet.

Einkaufen im Supermarkt: Geheime Codes zeigen dir, was billiger wird

Die Reporter*innen des Kölner Fernsehsenders haben festgestellt, dass morgens zum Beispiel Fleischprodukte aus dem Selbstbedienungsregal billiger sind. Dahinter steckt Kalkül, wie der Konsumforscher Prof. Peter Kenning in dem Beitrag erklärt: Wenn mehr Konsument*innen zu einem billigeren Produkt griffen, sei das für den Gewinn besser, als wenn weniger Menschen das höherpreisige Produkt kaufen. Wenn die Filialleitung morgens schon weiß, dass zu viel einer verderblichen Ware im Laden ist, wird der Preis gesenkt, damit sie nicht weggeworfen werden muss. Backwaren und Gemüse werden deshalb abends ein bis zwei Stunden vor Ladenschluss reduziert, um einen Totalverlust zu vermeiden. An der Frischetheke wird am Abend verderbliche Ware teilweise sogar verschenkt.

Damit die Mitarbeiter*innen wissen, was wann reduziert werden muss, sind auf den Preisschildern kleine Codes zu lesen. Wenn du diese kennst, kannst du planen, wann du welche Produkte günstiger kaufen kannst:

T steht für Tagesware. Diese wird täglich reduziert.

Diese wird täglich reduziert. TS steht für Tagesware samstags. Der Preis jener Produkte wird nur am Samstag reduziert.

Auch so kannst du beim Einkaufen im Supermarkt sparen

Es gibt noch weitere Tricks, mit denen du deine Geldbeutel schonen kannst.

Obst und Gemüse außerhalb der Saison als Tiefkühlware kaufen

außerhalb der Saison als Tiefkühlware kaufen Hülsenfrüchte getrocknet statt in der Konserve wählen

getrocknet statt in der Konserve wählen einen persönlichen Saisonplan für Obst- und Gemüse erstellen, anstatt "blind" ins Regal zu greifen

für erstellen, anstatt "blind" ins Regal zu greifen verderbliche Produkte , wie Joghurt, kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum kaufen

, wie Joghurt, kurz vor dem kaufen Werbeprospekte durchblättern und gezielt nach Schnäppchen suchen

durchblättern und gezielt nach suchen Apps der Supermarktketten mit E-Coupons nutzen

