Betrugsmasche auf Facebook wirbt mit Gewinnspiel

Angeblich locken Gewinne bei Penny

Hinter Gewinnspiel steckt fiese Abzocke

Das Portal Mimikamaberichtet, dass derzeit wieder Betrüger*innen ihr Unwesen mit gefälschten Gewinnspielen auf Facebook treiben. Aktuell macht ein vermeintliches Gewinnspiel des Penny-Markts die Runde. Dort soll man angeblich bis zu 500 Euro als Gutschein gewinnen können. Doch dahinter steckt eine Betrugsmasche und Falle. Auch die offizielle Facebook-Seite von Penny warnt vor dem Trick.

Woran erkenne ich den Betrug?

Das Gewinnspiel tarnt sich als Aktion des Supermarkts Penny. Man wird auf Facebook aufgefordert, unter einem geposteten Bild zu kommentieren, und zwar eine Zahl, die auf dem Bild zu erkennen ist. Wenn man diese Zahl kommentiert hat, reagiert ein Chatbot und der Messenger öffnet sich. Dort wird man aufgefordert, den Wohnort anzugeben. Wir haben es ausprobiert und haben unter einem Post der Seite "Penny Markt Deutschland", deren Facebook-Name bereits in einer seltsamen Schriftart daherkommt, kommentiert. Konkret sollte man sich bei diesem Post eine Zahl auf einem Weihnachtsgeschenk in einem Bild aussuchen und kommentieren. Tut man das, öffnet sich wie in dem von Mimikama beschriebenen Fall der Messenger mit einer Nachricht eines indonesischen Accounts, die ähnliche Angaben fordert, etwa den Wohnort.

Folgt man auch dieser Anweisung, bekommt man eine weitere Nachricht, dass man am Gewinnspiel teilnehmen könne und sich nun registrieren müsse. Wie Mimikama berichtet, kann man bereits im Messenger erkennen, dass es sich hier um ein Fake handelt. Hier wird ein Text angezeigt, der wohl indonesisch ist und einen Hinweis darauf gibt, wo die Betrüger herkommen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass offizielle Accounts deutscher Supermärkte Textnachrichten aus Indonesien schicken.

Zu guter Letzt wird man von dem Fake-Gewinnspiel auf eine Seite geleitet, wo man sich registrieren soll. Doch Vorsicht: Gibt man hier die eigene Telefonnummer an, landet man in einer Abofalle mit 3,99 Euro Kosten pro Woche! Dieses Fake-Gewinnspiel ist nicht das erste seiner Art - immer wieder treiben Betrüger*innen ihr Unwesen und fälschen die Seite von Penny Deutschland.

Vorschaubild: © Screenshot Facebook / Grafik: inFranken.de