Bad Staffelstein zählt zu den schönsten Regionen Frankens und ist als Genussort, Kurort und Adam-Riese-Stadt bekannt. Das vielfältige Angebot an Gaststätten, Biergärten, Bistros und Cafés verdeutlicht, dass in der oberfränkischen Region Genuss großgeschrieben wird. So fühlt es sich für Einheimische und Gäste wie im Urlaub an. Um bei dem breiten Angebot nicht den Überblick zu verlieren, welche Gaststätten es gibt und wie diese geöffnet haben, wurde die "Gastronomie-Ampel" ins Leben gerufen. So stehst du nie mehr vor verschlossenen Türen und kannst dich schon auf dein nächstes Genusserlebnis freuen.

Ausgezeichnetes Bad Staffelstein: einer von 100 Genussorten in Bayern

Die Region in und um Bad Staffelstein steht für vielfältige Genusserlebnisse. Restaurants, Bistros, Cafés, Gaststätten und Biergärten gibt es hier zuhauf. "Genussanbieter" komplettieren das Angebot, also die regionalen Metzger, Bäcker, Imker oder Schnapsbrennereien, die ihre selbst produzierten Spezialitäten vor Ort verkaufen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Bad Staffelstein im Jahr 2018 zu einem von 100 Genussorten Bayerns ausgezeichnet wurde.

Übrigens: Mit elf Brauereien, vier Brauereiwanderwegen, drei Brauereiradwegen und der Möglichkeit des Absolvierens des Bierdiploms ist die Region auch ein echtes Paradies für Bierliebhaber*innen. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Bierkultur vor Ort.

Unsere Ausflugstipps für Bad Staffelstein

In Bad Staffelstein kannst du auch Natur-Highlights, historische Kulturbauten und die Entspannung in der Obermain Therme genießen. Wir haben folgende drei Ausflugtipps für dich:

Basilika Vierzehnheiligen & Kloster Banz: Bad Staffelstein ist von bedeutsamen historischen Bauwerken umgeben. Sieben Kilometer von der Stadt entfernt kannst du ein imposantes Barockspektakel an der bekanntesten Wallfahrtskirche Frankens, der Basilika Vierzehnheiligen, erleben. In die Geschichte Frankens kannst du auch bei einem Besuch des Kloster Banz's auf dem Banzberg tauchen: Kloster und Museum laden zum Entdecken ein. Der Staffelberg - "Der Berg der Franken": Mitten im Naturschutzgebiet ragt der Staffelberg mit seiner markanten Felskrone 539 Meter in die Höhe. Von dort aus hast du einen faszinierenden Blick über das obere Maintal. Erreichen kannst du das Felsplatteau gleich über mehrere Wege: Die Standardroute führt dich über Feldwege und eine Holgasse zum Gipfel. Wie ein Tag am Meer - die Obermain Therme: Mit der wärmsten und stärksten Thermalsole Bayerns lässt es sich hier besonders gut entspannen. Ausgezeichnet als eine der besten Thermen Deutschlands und einem 5-Sterne-Sauna Premium-Siegel kannst du auf fast 3.000 Quadratmetern neue Kraft tanken.

Vielfältige Gastro-Landschaft von Bad Staffelstein

Nach einem langen Ausflugstag heißt es Akkus auftanken - ein kühles Getränk und eine deftige Brotzeit kommen da gerade recht. Oder steht es dir nach einer kleinen Pause mit Kaffee und Kuchen? In und um Bad Staffelstein findest du die richtigen Adressen.

Familiengeführte Gastwirtschaften beleben fränkische Tradition

Familiengeführte Gastwirtschaften sind aus Bad Staffelstein nicht wegzudenken. In gemütlichen Biergärten lassen sich deftige Brotzeiten mit selbstgebackenem Brot und Hausmacherwurst genießen. Kostenlos dazu gibt's einen wunderschönen Ausblick in die fränkische Natur. Ebenfalls vertreten in den Gaststätten vor Ort: Fränkische Klassiker wie das Schäuferla oder Fischgerichte.

Hier bekommst du Einblicke in das vielfältige Genussangebot der Region:

Internationale Küche und wahre Genusserlebnisse

Ob italienische, griechische, thailändische oder chinesische Küche: In dem oberfränkischen Ort ist die komplette Palette der internationale Küche vertreten. Liebhaber*innen von internationalen Speisen kommen hier voll auf ihre Kosten, hier kannst du dir einen Überblick zum Gastro-Angebot verschaffen.

Nie mehr vor verschlossenen Türen stehen - dank der neuen "Gastronomie-Ampel"

Du probierst gerne neue Restaurants oder Cafés aus und möchtest das breite Angebot an Restaurants in Bad Staffelstein erkunden? Mit der "Gastronomie-Ampel" findest du kinderleicht und mit wenigen Klicks neue (oder altbekannte) Restaurants und siehst auf einen Blick, welches gerade geöffnet hat oder bald öffnet. Zudem sind hier alle wichtigsten Infos wie Telefonnummer oder gastronomische Ausrichtung zusammengefasst. Über eine Verlinkung gelangst du zur Homepage deiner Wunsch-Adresse. Aufrufen kannst du die "Gastronomie-Ampel" auch über die Bad Staffelsteiner Web-App.

Mit Hilfe unterschiedlicher Suchfilter werden dir die für dich passenden Restaurants angezeigt. Hier kannst du Gastronomieart, Küchenmerkmale oder Einrichtungsmerkmale auswählen. Zudem hast du die Möglichkeit, das Datum deines Besuches anzugeben. Und schon werden dir alle Adressen angezeigt, die deinen Wünschen entsprechen. Anhand der Farbskala erkennst du, wie die Öffnungszeiten sind: Grün bedeutet geöffnet, gelb markiert sind die Restaurants, die bald öffnen und geschlossene Restaurants werden rot angezeigt. So stehst du nie wieder vor verschlossenen Türen und erhältst einen Überblick über die Ruhetage.

Dein Aufenthalt in Bad Staffelstein: Infos & Tipps für die Anreise

Du planst einen (Kurz)Urlaub vor Ort? Bad Staffelstein ist aus allen Himmelsrichtungen gut zu erreichen. Die Region ist zentral in Deutschland gelegen und besitzt eine hervorragende Autobahn- und Bahnanbindung.

Unser Tipp: Mit dem zentral gelegenen Bahnhof bietet sich die Anreise per Zug wunderbar an. In Verbindung mit dem 49-Euro-Ticket kommst du günstig an dein Ziel. Der ÖPNV in und rund um Bad Staffelstein kann hier praktischerweise mitgenutzt werden.

Kontakt und Informationen Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein

Bahnhofstraße 1

96231 Bad Staffelstein

Telefon: 09573/33120