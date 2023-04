Nicht grundlos gilt Bad Staffelstein als eine der schönsten Regionen Frankens. Es ist als Kurort, Adam-Riese-Stadt und Genussparadies bekannt - gelegen inmitten der malerischen Landschaft des "Gottesgarten am Obermain". Damit eignet sich die Region ideal für einen Kurzurlaub oder ein verlängertes Wochenende. Rund um das Wahrzeichen Oberfrankens - den markanten Staffelberg - finden Naturliebhaber und Wanderfans ein wahres Paradies vor.

Der "Berg der Franken" - Keltische Spuren und Natur pur rund um den Staffelberg

Der Staffelberg ist auch als "Berg der Franken" bekannt und sticht schon von Weitem aufgrund seiner markanten Felskrone ins Auge. Mitten im Naturschutzgebiet gelegen ist der Staffelberg besonders für Wanderer und Naturliebhaber*innen ein echter Glücksfall. Schon der Weg von Bad Staffelstein hinauf zum Hochplateau ist historischer Boden. Denn vor mehr als 2.000 Jahren siedelten hier die Kelten in einem Oppidium, also einer stadtartigen Siedlung. Wissenswertes rund um das Oppidium Menosgada, was "Stadt am Main" bedeutet, kannst du zum Beispiel bei einer geführten Keltentour entdecken.

Die Standardroute hoch auf den Staffelberg beginnt am Bad Staffelsteiner Friedhof und führt dich über Feldwege und eine Holgasse auf das Hochplateau des Berges. Auf 539 Metern Höhe angekommen, kannst du den faszinierenden Ausblick über das obere Maintal genießen. Schon der Dichter und Schriftsteller Victor von Scheffel singt in seinem Frankenlied eine Lobeshymne auf die herrliche Aussicht, die den Aufstieg belohnt. An klaren Tagen sind sogar der Rennsteig, die Veste Coburg und der Frankenwald zu sehen.

Impressionen vom Staffelberg in unserer Bildergalerie:

Tipps rund um den Ausflug zum Staffelberg

Was bei einer Wanderung zum Staffelberg nicht fehlen darf, ist der Besuch der Adelgundiskapelle, in der von Palmsonntag bis Anfang Mai das 250 Jahre alte "Heilige Grab", ein bewegliches Kulissenkunstwerk, aufgebaut wird. Zwischen dem südlichen und westlichen Kreuz der Kapelle befindet sich der Abstieg in die sagenumwobene "Querkeleshöhle". Die Legende besagt, dass die Höhle einst von hilfsbereiten und freundlichen kleinen Wichteln bewohnt wurde - den sogenannten Querkele. Daneben gibt es noch einige weitere Sagen und Legenden rund um den Staffelberg, wie zum Beispiel, dass sich ein Fisch im Inneren des Berges befindet. Wen der Hunger packt, kann nach dem Aufstieg in der Staffelbergklause bei einer leckeren Brotzeit einkehren.

Prädestiniert für längere Wandertouren ist das "Staffelsteiner Dreigestirn", zu dem neben dem Staffelberg die imposante Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen und das barocke Kloster Banz zählen. Zahlreiche thematisch unterschiedliche Wanderwege führen dich durch die wunderschöne Natur mit ihren Hügeln, Wäldern und Tälern. Ob Genusswanderung, Brauereiwanderung, Keltenwanderwege oder Pilgerwege - du kannst die Touren auf eigene Faust unternehmen oder an einer geführten Wanderung mit einheimischen Guides teilnehmen.

Auszeit in Bad Staffelstein - Entspannung mit Bayerns wärmster und stärkster Thermalsole

Ein Kurzurlaub in Bad Staffelstein hat aber noch einiges mehr zu bieten. Nach einer ausgiebigen Wandertour lässt es sich hier ganz besonders gut entspannten - mit Bayerns wärmster und stärkster Thermalsole. Die Obermain Therme wurde bereits mehrfach als eine der besten Thermen Deutschlands ausgezeichnet. Das SaunaLand wurde bereits zum fünften Mal in Folge mit dem 5-Sterne-SaunaPremium-Siegel ausgezeichnet - dem höchsten Qualitätszeichen, das der Deutsche Sauna-Bund vergibt. Auf fast 3.000 Quadratmetern Wasserfläche mit wohlig warmen Temperaturen von 28 bis 36 Grad und in den 11 verschiedenen Saunen kannst du frei durchatmen, entspannen und Kraft tanken.

In Bad Staffelstein findest du eine der besten Thermen Deutschlands - und die wärmste und stärkste Thermalsole in ganz Bayern. Foto: Obermain Therme

Der angrenzende Kurpark mit seinem doppelflügeligen Gradierwerk - einem sogenannten "Freiluftinhalatorium" - ist ganzjährig und kostenfrei zugänglich. Allein ein gemütlicher Spaziergang durch den herrlich angelegten Erholungsgarten mit Säulentempel, Fontänen und Skulpturenring ist eine wahre Wohltat. Von Anfang Mai bis Ende September finden auf der Seebühne im Kurpark regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen statt.

Genussregion - Fränkische Spezialitäten und Brauereikultur entdecken

Ein weiterer Grund, aus dem die Region rund um Bad Staffelstein ein Geheimtipp für deinen nächsten Kurzurlaub ist: Sie ist ein wahres Bierparadies. Sage und schreibe elf Brauereien gibt es allein im Stadtgebiet von Bad Staffelstein. Vier speziell markierte Brauereiwanderwege führen dich zu den erfrischenden Quellen fränkischer Braukunst. Auch mit dem Fahrrad kannst du die Brauereien beispielsweise entlang der "Fünf-Brauereien-Tour" entdecken. Oder du holst dir einen Stempelpass und absolvierst das Bad Staffelsteiner Bierdiplom.

In Bad Staffelstein und Umgebung kannst du typisch fränkische Spezialitäten genießen - allen voran darf das Bier nicht fehlen. Foto: Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein

Auch das jährliche Bierbrauerfest im Sommer ist ein Highlight der Region. Jedes Jahr am 15. August sorgen Musik, regionale Bierspezialitäten und Schmankerl für einen ganzen Tag voller Genuss und Gemütlichkeit.

Bad Staffelstein - Infos & Tipps zur Anreise

Durch seine zentrale Lage in Deutschland und die hervorragende Autobahn- und Bahnanbindung ist Bad Staffelstein aus allen Himmelsrichtungen gut zu erreichen.

Unser Tipp: Mit dem zentral gelegenen Bahnhof bietet sich die Anreise per Zug wunderbar an. Dafür kann natürlich auch das 49-Euro-Ticket genutzt werden, das praktischerweise dann auch die Nutzung weiterer ÖPNV-Verbindungen rund um Bad Staffelstein ermöglicht.

Kontakt und Informationen Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein

Bahnhofstraße 1

96231 Bad Staffelstein

Telefon: 09573/33120