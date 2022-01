Wer in dieser Zeit den Alltag hinter sich lassen möchte und Erholung und Entspannung sucht, wird in Bad Staffelstein fündig. Zahlreiche Wellness-Angebote und eine große Bandbreite an unterschiedlichen Unterkünften laden dich und deine Liebsten zum Auftanken ein. Ob ein Kurztrip am Wochenende oder ein längerer Aufenthalt, die Möglichkeiten in Bad Staffelstein sind vielfältig.

Mehr über Bad Staffelstein erfahren Regenerieren und Entspannen in Bayerns wärmster und stärkster Thermalsole Auch wenn vom tropischen Urmeer an der Oberfläche nichts mehr zu sehen ist, verbirgt es sich noch heute unter den grünen Tälern und Hügeln Bad Staffelsteins. Mit einem Solegehalt von 12 Prozent und einer Temperatur von 52 Grad sprudelt es aus 1.600 Metern Tiefe hervor und ist damit die wärmste und stärkste Thermalsole Bayerns. Durch die hohe Konzentration an gelösten Mineralien im Wasser übertrifft sie die Mindestwerte für Heilwasser fast um das Hundertfache. In der Obermain Therme kann man sich dank des starken Solegehalts wortwörtlich einfach treiben lassen. Obermain Therme Bad Staffelstein Erlebe die Kraft der Ursole in einer der besten Thermen Deutschlands Ideal genießen kannst du die Ursole in der Obermain Therme in Bad Staffelstein. Mehrfach ausgezeichnet als eine der besten Thermen in Deutschland bietet sie eine Wasserfläche von fast 3.000 Quadratmetern, verteilt auf 25 Innen- und Außenbecken sowie zusätzlich einen Naturbadesee. Abgekühlt auf ca. 28-36 °C bietet die Thermalsole in Bad Staffelstein ein wohlig-warmes Badevergnügen und ist ein wahres Gesundheitselixier. Sie lindert Stress- und Erschöpfungssymptome und ermöglicht dir dadurch einen ungestörten und tiefen Schlaf. Die Kraft der Ursole wird auch für viele Wellness-Angebote genutzt, die mit Entspannung, Schönheit, Pflege und Genuss zu deinem Wohlbefinden beitragen. Impressionen aus der Obermain Therme: Fühlt sich an wie Südsee, liegt aber in Bayern... Direkt zur Obermain Therme Spüre den belebenden Kontrast zwischen klirrend-kalter Winterluft und wohltuender Wärme des SaunaLandes Der Kontrast zwischen der Kälte draußen und der Hitze des SaunaLandes führt zu einem einzigartigen Energiekick. Besonders zu den kalten Jahreszeiten kannst du den Kontrast deutlich spüren. Von dem Temperaturunterschied profitieren dein Blutkreislauf, Stoffwechsel und deine Stimmung. Das Saunavergnügen erstreckt sich auf großzügigen 15.000 Quadratmetern. Neben luxuriösen Ruhe- und Loungebereichen findest du ein „Haus der Stille“, einen Naturbadesee, Sole-, Entspannungs- und Kalttauchbecken, einen Sole-Whirlpool und eine Varianz an Saunen. Egal ob Suola-Sauna, Ruusu-Sauna oder Valo-Bad, die elf verschiedenen Themensaunen der Obermain Therme lassen dich Anspannung und Erschöpfung vergessen. In den elf verschiedenen Themensaunen des Premium-SaunaLandes der Obermain Therme Bad Staffelstein lässt sich bei hochwertigen Aufgüssen entspannen. Obermain Therme Bad Staffelstein Mehr als nur Therme: Diese Orte in Bad Staffelstein runden deinen Urlaub ab Atme tief durch im zentral gelegenen Kurpark Um eine Rundumentspannung zu erleben, kannst du einen Spaziergang im direkt an die Obermain Therme angrenzenden Kurpark machen. Dort befinden sich Gradierwerke, in denen von April bis Oktober die wertvolle Bad Staffelsteiner Sole vernebelt wird. Die salzhaltige Luft ist ein Balsam für Lunge und Atemwege, sie lindert chronische Bronchitis und chronisch-obstruktive Atemwegserkrankungen. Der Park ist öffentlich zugänglich und zieht auch zur kalten Jahreszeit zahlreiche Besucher zum Schlendern und Entspannen an. Genieße die regionalen Spezialitäten in Bad Staffelstein Neben Erholung bietet die Region auch ein vielfältiges Genussangebot mit Restaurants, Gaststätten, Bistros und Cafés. Denn wer den ganzen Tag im Wasser verbringt, ist am Abend definitiv hungrig. Auch für Getränke ist gesorgt: Elf Brauereien im Stadtgebiet wetteifern um die Gunst der Bierfreunde. Mit seinen urigen Gaststätten und Biergärten wurde Bad Staffelstein als einer von 100 Genussorten in ganz Bayern ausgezeichnet. Entdecke den "Gottesgarten am Obermain" Wenn du dich zwischen all der Erholung nach etwas Bewegung an der frischen Luft sehnst, kannst du auf einem der bestens ausgeschilderten Wander- oder Radwegen die beeindruckende Natur des sogenannten "Gottesgarten am Obermain" genießen. Das "Dreigestirn", bestehend aus der Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen, dem Kloster Banz und dem Staffelberg, dem "Berg der Franken" mit seiner markanten Felsenkrone laden ebenfalls zu Besuchen ein. Der "Berg der Franken" bietet mit seinem Plateau eine wunderschöne Aussicht. Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein Entdecke Unterkünfte in Bad Staffelstein Kontakt und Informationen Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein

Bahnhofstraße 1

96231 Bad Staffelstein

Telefon: 09573/33120