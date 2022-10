Gesundheit ist unser höchstes Gut und essentiell für ein aktives, unbeschwertes Leben. Mit seinen zahlreichen Heilbädern und Kurorten ist Bayern Deutschlands „Bäderland“ Nummer 1 – dank seiner geologischen Vielfalt sprudeln hier zahlreiche Heil- und Solequellen aus dem Erdreich.

Die wärmste und stärkste von ihnen findet sich im malerischen Kurort Bad Staffelstein. Ob Urlaub, Kur oder Wellness - hier findest du perfekte Voraussetzungen für Entspannung und Erholung im schönen Obermain-Jura.

Gutes für deine Gesundheit im Gottesgarten am Obermain

Fränkisches Heilbad mit historischer Altstadt, gastronomischem Flair, zahlreichen gemütlichen Hotels und malerischen Landschaften – das ist Bad Staffelstein.

Die Bad Staffelsteiner Thermalsole zeichnet sich besonders durch ihre außergewöhnliche Kombination unterschiedlichster Mineralstoffe aus. Mehrfach belegen Studien ihre heilsame Wirkung auf eine Vielzahl an gesundheitlichen Beschwerden.

Ergänzt um die preisgekrönte Obermain Therme und zahlreiche Gesundheitsdienstleister punktet der oberfränkische Kurort als Heilbad und Ort der Gesundheit. Zwischen unzähligen Wander- und Radwegen rund um das "Staffelsteiner Dreigestirn" findest du hier ein Angebot für Gesundheit und Erholung, das seinesgleichen sucht.

Erholung für Körper und Geist: Kraft der Ursole und umfangreiches Therapieangebot

Mit der Energie von Millionen von Jahren sprudelt in Bad Staffelstein aus 1.600 Metern Tiefe im wahrsten Sinne des Wortes „weißes Gold“ aus dem Erdreich – die Ursole. Mit einem Solegehalt von 12 Prozent und einer Temperatur von 52 Grad ist sie die wärmste und stärkste Thermalsole in ganz Bayern. Die besonders hohe Konzentration an Mineralien im Wasser übertrifft die Mindestwerte für anerkanntes Heilwasser fast ums Hundertfache und hilft, zahlreiche Gesundheitsbeschwerden spürbar zu lindern.

Rheuma, Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Atemwegserkrankungen

Hauterkrankungen

Burnout, Stressfolgen, Erschöpfungszustände

Psychosomatische Erkrankungen

Das hohe medizinische Angebot der Adam-Riese-Stadt umfasst neben der Obermain Therme zahlreiche Therapeuten und Therapeutinnen, zwei Klinken und mehr als 30 Ärzte und Ärztinnen. Damit bieten sich dir hervorragende Möglichkeiten für die Förderung deiner Gesundheit oder für deine Rehabilitation.

Erholung in Bad Staffelstein auf Rezept

Aufgrund des konsequent hohen Engagements Bayerns ist eine ambulante Badekur seit 2021 wieder Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen. Diese wertvolle Vorsorgemaßnahme kannst du dir bei entsprechender Indikation regelmäßig ärztlich verschreiben lassen und damit die Gelegenheit nutzen, deiner Gesundheit in Bad Staffelstein jede Menge Gutes zu tun.

Frei durchatmen und regenerieren im Kurpark mit "Freiluftinhalatorium"

Ganzjährig und kostenfrei zugänglich, lädt der wunderschön angelegte Bad Staffelsteiner Kurpark zahlreiche Besucher*innen zum Verweilen ein. Der große Erholungsgarten wartet mit dem herrlich gelegenen Säulentempel, dem Skulpturenring und einer Seebühne auf.

Besonders beeindruckend ist das doppelflügelige Gradierwerk: ein sogenanntes „Freiluftinhalatorium“. Die beiden imposanten Bauwerke aus heimischem Lärchenholz erstrecken sich über eine Länge von 55 Metern, eine Breite von 12,5 Metern und ragen elf Meter in die Höhe. Hier kommen deine Atemwege in einen ganz besonders wohltuenden Genuss.

Die imposanten Gradierwerke im Kurpark Bad Staffelstein: Eine Wohltat für deine Atemwege. Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein

Original-Sole wird in den Gradierwerken zwischen April und Ende Oktober auf Schwarzdornzweigen verteilt, rinnt über feine Verästelungen und wird so zu heilsamen Aerosolen zerstäubt. 25 Prozent Salz enthält die Luft, die du hier einatmest, und ist damit besonders förderlich für dein Wohlbefinden und deine Gesundheit.

Allergikerfreundlicher Kurort: Mit Zertifikat und Siegel

Als nur einer von fünf Kurorten in ganz Bayern ist Bad Staffelstein zertifiziert als „Allergikerfreundlicher Kurort“ – und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Seit 2019 trägt das fränkische Städtchen dieses besondere TÜV-Qualitätssiegel und sorgt mit speziellen Angeboten dafür, dass Allergiker sich hier besonders wohlfühlen.

Ausgezeichnet wurden drei Hotels, zehn Ferienwohnungen, ein Gastronomiebetrieb, eine Bäckerei, eine Metzgerei und ein Lebensmittelmarkt. Erkennen kannst du sie alle am entsprechenden Logo. Durch spezifische Angebote und geschultes Personal tragen sie den Bedürfnissen von Allergikern in jeder Hinsicht Sorge.

Wellness pur für dich und deine Gesundheit in der Obermain Therme

Besonders intensiv kannst du die wertvolle Sole in den 25 Innen- und Außenbecken sowie der Vernebelungsanlage der Obermain Therme mit allen Sinnen genießen. Mehrfach ausgezeichnet als eine von Deutschlands besten Thermen bieten sich dir hier fast 3.000 Quadratmeter Wasserfläche zum Krafttanken und Entspannen. Die Wassertemperatur von 28 bis 36 Grad sorgt für wohlig warmes Badevergnügen und Entspannung pur.

Gewinne in unserer Bildergalerie erste Eindrücke von ThermenMeer und SaunaLand in der Obermain Therme:

Die heilende Sole kommt hier bei vielfältigen Wellness- und Therapieangeboten zum Einsatz. Ob Massagen, Wärmetherapie mit Naturfango, Aquafitness oder Verwöhn-Rituale - hier findet sich für jede und jeden absolute Erholung. Besonders Stressymtome und Erschöpfungszustände lindert die Natursole nachhaltig und fördert gesunden, erholsamen Schlaf.

Vom Deutschen Saunabund mit 5 Sternen ausgezeichnet wurde das 15.000 Quadratmeter und 11 Saunen umfassende SaunaLand der Obermain Therme - vor allem dein Blutkreislauf und Stoffwechsel profitieren von den vitalisierenden Aufgüssen. Ein 1.000 Quadratmeter großer Naturbadsee, das "Haus der Stille" und der luxuriöse Ruhe- und Loungebereich laden dich ein, hier den Alltag hinter dir zu lassen.

Ein wahrer Genussort: So schön ist Bad Staffelstein

Gesund und aktiv: Wander- und Radtouren in einer der schönsten Gegenden Oberfrankens

Natur- und Wanderfreunde kommen in Bad Staffelstein besonders auf ihre Kosten. Das prunkvolle Kloster Banz, der imposante Staffelberg und die Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen bilden das "Staffelsteiner Dreigestirn" und machen eine ausgiebige Wander- oder Radtour durch die malerische Landschaft des Oberen Maintals zu einem Highlight deines Besuchs.

Erlebe die atemberaubende Landschaft des Oberen Maintals auf einer ausgiebigen Wander- oder Radtour. Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein

Vorzüglich übernachten, einkehren und genießen

Gleich mehrere komfortable Hotels und mit viel Liebe eingerichtete Wohlfühl-Häuser finden sich im fränkischen Heilbad. Mehr als jedes zehnte Gästebett in Bad Staffelstein ist qualitätsgeprüft für Allergiker. Hier findest du mit Sicherheit die maßgeschneiderte Unterkunft für dich und deine Liebsten.

Der kleine Ort in Franken ist wahrlich ein "Genuss-Ort": Ganze elf Brauereien sind hier ansässig sowie zahlreiche Restaurants, Gaststätten, Cafés und Bistros. Genießen kannst du hier deftige Brotzeiten, süffige Biere und typisch fränkische Speisen genauso wie italienische, thailändische oder griechische Küche.

Damit du dich auch zu Hause noch an einem Stückchen Bad Staffelstein erfreuen kannst, haben zudem viele regionale "Genussanbieter" ihre selbst produzierten Spezialitäten wie Marmelade, Honig, Brot oder Schnaps in kleinen Hofläden im Angebot.

Bad Staffelstein: Immer eine Reise wert

Durch seine zentrale Lage in Deutschland und die hervorragende Autobahn- und Bahnanbindung ist Bad Staffelstein aus allen Himmelsrichtungen gut zu erreichen. Sei es ein Erholungs-Urlaub oder eine ärztlich verordnete stationäre oder ambulante Kur: ein Besuch in Bad Staffelstein fühlt sich so befreiend an wie ein Urlaub am Meer – direkt in Bayern.

Kontakt und Informationen