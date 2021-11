Packliste für den Winterurlaub: An das solltest du denken

Finanzen, Ausweis & Co - diese Dokumente solltest du mitnehmen

In der kalten Jahreszeit wächst die Sehnsucht danach, die Koffer zu packen und wegzufahren. Einen besonderen Reiz hat es, an einem anderen Ort den Schnee zu genießen - beispielsweise bei einem Winterurlaub in den Bergen. Was sollte man dafür alles einpacken?

1. Finanzen und Dokumente

Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Reisegepäcks: Ohne Geld, Ausweis oder sonstige Unterlagen kommt man im Urlaub nicht weit. Denken solltest du vor allem an

Buchungsunterlagen der Unterkünfte

Personalausweis

Impfausweis oder negatives Testergebnis

Führerschein

Reisepass

ggf. Visum

Krankenversichertenkarte

Ermäßigungsnachweise (z.B. Schüler- oder Studierendenausweis)

Bargeld

EC- und/oder Kreditkarte

Wegbeschreibung

Nicht fehlen darf natürlich auch die OP- oder FFP2-Masken!

2. Die richtige Kleidung

Es gibt kein schlechtes Wetter - nur schlechte Kleidung? Damit du dich auch beim stärksten Schneesturm wohl in deiner Haut fühlst, empfiehlt sich qualitativ hochwertiges Material bei folgenden Kleidungsstücken:

Winterjacke

Winterschuhe

Fleecepullover

Funktionsunterwäsche

Funktionstuch

Pullover/Sweatshirts

T-Shirts

lange Hosen

Schlafanzug

Unterwäsche

Socken

Gürtel

Mütze, Schal, rutschfeste Handschuhe*

Sonnenbrille

Körperteile wie Hände und Füße, die besonders schnell kalt werden, kannst du zusätzlich mehrere Stunden lang mit Wärmekissen* schützen.

3. Erste Hilfe und Hygiene

Wie bei jeder Reise darf auch im Winterurlaub der Kulturbeutel nicht fehlen. Mit dabei sind

Zahnbürste und Zahncreme

Deo, Shampoo, Spülung, Duschgel

Haargummi und Haarbürste

Handcreme

Bodylotion

Sonnencreme

Nagelpflegeset

Rasierer

Taschentücher

Lippenbalsam

Kontaktlinsen

evtl. Verhütungsmittel

für Frauen: Damenhygieneartikel

Erste-Hilfe-Set*

persönliche Medikamente

Pflaster (auch gegen Blasen)

Desinfektionsspray

Schmerzmittel

Muskelsalbe

Denk auch daran, deine Haut ausreichend vor Sonneneinstrahlung und Trockenheit zu schützen. In diesem Artikel kannst du nachlesen, worauf du bei der Pflege achten solltest, wenn du Wintersport betreibst.

4. Essen und Trinken

Das Bundezentrum für Ernährung gibt einige Tipps für eine optimale Verpflegung auf Reisen:

Obst und Gemüse in mundgerechten Stücken als frische und gesunde Snacks - zum Beispiel Weintrauben, Melonenstücke, Johannisbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Cocktailtomaten, Gurkenscheiben, Möhrenschnitze oder Minipaprikaschoten

als frische und gesunde Snacks - zum Beispiel Weintrauben, Melonenstücke, Johannisbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Cocktailtomaten, Gurkenscheiben, Möhrenschnitze oder Minipaprikaschoten Mehrere kleinere Mahlzeiten zwischendurch

zwischendurch Nüsse für mehr Energie

für mehr Energie Genug trinken: mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser, Saftschorle oder Tee

Um zusätzlich bei winterlichen Temperaturen gegen eine Erkältung vorzubeugen, kannst du mit einer gesunden Ernährung viel bewirken. Lebensmittel wie Ingwer, Meerrettich oder Knoblauch stärken dein Immunsystem und wärmen gleichzeitig den Körper von innen.

5. Winterausrüstung

Spätestens bei dem Gedanken, die Winterausrüstung für den Urlaub herauszuholen, stellt sich sicher die erste Vorfreude ein. Je nachdem, wie du die freie Zeit verbringen möchtest und was du bereits zuhause hast, solltest du Folgendes einpacken oder ausleihen:

Ski, inklusive Skihelm und Skistöcke

Skikleidung: Skijacke, Skihose, Skibrille, Skipasshalter, Skischuhe, Skisocken, Skiunterwäsche

Snowboard, inklusive Snowboardhelm

Snowboardkleidung: Snowboardjacke, Snowboardstiefel/-schuhe, Snowboardhose

Schneeschaufel

Gesichtsschutz

eventuell Schneeketten

Lawinenpieper

Mit diesem Equipment kann der Urlaub kommen. Für ein atemberaubendes Wintersport-Feeling musst du übrigens nicht einmal weit wegfahren - auch der Frankenwald bietet viele Langlaufstrecken.

6. Sonstiges

Frische, klare Winterluft ist nicht der einzige Bestandteil eines Urlaubs in der kalten Jahreszeit. Mit ein paar persönlichen Gepäckstücken hast auch die Gelegenheit, es dir auch drinnen so richtig gemütlich zu machen. Dazu können gehören

Reisetagebuch

Kamera

Lektüre

Reiseführer

Smartphone inkl. Ladekabel und Kopfhörer

Kartenspiele

Damit bist du auch für Schlechtwettertage bestens ausgerüstet und kannst dich nach den aufregenden Stunden an der frischen Luft gut erholen. Wir wünschen dir einen schönen Winterurlaub!