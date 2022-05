Erster gemeinsamer Urlaub: Das sollten Paare unbedingt beachten

Absprachen treffen: Wo soll es für wie lange hingehen?

soll es für hingehen? Streitpunkt Geld : Das solltet ihr vorher wissen

: Das solltet ihr vorher wissen Erwartungen klären und Kompromisse eingehen

und Kompromisse eingehen Gemeinsame Erinnerungen schaffen, aber auch Abstände wahren

Sommer, Sonne, Schmetterlinge - Frischverliebte können sich wohl kaum Schöneres vorstellen als einen gemeinsamen Urlaub. So viel Zeit in Zweisamkeit verbringen wie nur möglich, das wünschen sich viele Paare am Anfang einer Beziehung. Doch immer wieder hört man auch Horrorgeschichten von hitzigen Urlaubsstreitereien oder gar Trennungen. 24/7 aufeinander hocken, das kann eine Herausforderung sein - insbesondere wenn sich zwei Menschen noch nicht lang kennen. Mit diesen Tipps werdet ihr eure erste gemeinsame Reise erfolgreich meistern.

Diese Hinweise solltet ihr beachten

Damit euer Urlaub nicht zur Zerreißprobe wird, solltet ihr im Vorfeld einige Dinge klären. Offene Kommunikation ist das A und O.

Über diese Dinge solltet ihr euch vor Urlaubsbeginn gut austauschen:

Dauer: Wie lange seid ihr schon zusammen und wie viel Zeit verbringt ihr sonst miteinander? Davon hängt ab, für wie viele Tage ihr euren ersten Urlaub buchen solltet. Denn hier habt ihr nur euch zwei. Auch wenn die gemeinsame Zeit sonst schön ist, kann das auf Dauer herausfordernd sein. Am besten startet ihr erstmal mit einem Kurz-Trip , bevor ihr direkt auf die 4-Wochen-Südamerika-Reise geht.

Wie lange seid ihr schon zusammen und wie viel Zeit verbringt ihr sonst miteinander? Davon hängt ab, für ihr euren ersten Urlaub buchen solltet. Denn hier habt ihr nur euch zwei. Auch wenn die gemeinsame Zeit sonst schön ist, kann das sein. Am besten startet ihr , bevor ihr direkt auf die 4-Wochen-Südamerika-Reise geht. Ziel: Der eine will ans Meer, die andere in die Berge. Schon beim Urlaubsziel können die Meinungen auseinander gehen. Tauscht euch vorher über eure Interessen aus und findet einen Ort, den ihr beide schon immer sehen wolltet.

Der eine will ans Meer, die andere in die Berge. Schon beim Urlaubsziel können die Meinungen auseinander gehen. Geld: Das Geld-Thema wird in vielen Beziehungen zum Streitpunkt. Damit euch das nicht passiert, macht euch vorher klar: Wie viel Geld hat jede*r zur Verfügung und wie viel Geld seid ihr bereit auszugeben? Ist ein Essen im 4-Sterne-Restaurant drin oder kocht ihr lieber in der Hostelküche?

Das Geld-Thema wird in vielen Beziehungen zum Streitpunkt. Damit euch das nicht passiert, macht euch vorher klar: und wie viel Geld seid ihr bereit auszugeben? Ist ein Essen im 4-Sterne-Restaurant drin oder kocht ihr lieber in der Hostelküche? Erwartungsklärung: Schon mit der Wahl des Urlaubsziels müsst ihr euch einig sein, was ihr im Urlaub erleben wollt. Möchte deine Partner*in wandern gehen, während du lieber am Strand liegst, kann das auf Dauer auf die Nerven gehen. Darüber könnt ihr im Vorfeld sprechen, um Spannungen zu vermeiden.

Schon mit der Wahl des Urlaubsziels müsst ihr euch einig sein, Möchte deine Partner*in wandern gehen, während du lieber am Strand liegst, kann das auf Dauer auf die Nerven gehen. Darüber könnt ihr im Vorfeld sprechen, um Spannungen zu vermeiden. Kompromissbereitschaft: Natürlich gehen Interessen und Bedürfnisse immer mal wieder auseinander. Deshalb gehört auch ein gutes Stück Kompromissbereitschaft zu einem gelungenen Pärchen-Urlaub. Ein bisschen Abwechslung im Programm kann nicht schaden.

Natürlich gehen Interessen und Bedürfnisse immer mal wieder auseinander. Deshalb gehört auch ein gutes Stück Kompromissbereitschaft zu einem gelungenen Pärchen-Urlaub. Ein bisschen Abwechslung im Programm kann nicht schaden. Freiräume lassen: Im anderen Land oder in einer anderen Stadt kommen schon genug Eindrücke auf euch zu. Lasst euch gegenseitig Zeit , um den Tag zu verarbeiten. Im alltäglichen Leben hockt ihr wahrscheinlich auch nicht pausenlos aufeinander.

Im anderen Land oder in einer anderen Stadt kommen schon genug Eindrücke auf euch zu. , um den Tag zu verarbeiten. Im alltäglichen Leben hockt ihr wahrscheinlich auch nicht pausenlos aufeinander. Gemeinsam Neues erleben : Vielleicht hat euer oder eure Partner*in einen Vorschlag, eine neue Urlaubsaktivität zu wagen ? Ja sagen führt im Urlaub meist zu den besten Abenteuern. Probiert gemeinsam neue Dinge aus - ob Klettern, Raften oder eine kulinarische Spezialität. Dieses Erlebnis wird euch für immer miteinander verbinden.

: Vielleicht hat euer oder eure Partner*in einen Vorschlag, eine ? Ja sagen führt im Urlaub meist zu den besten Abenteuern. Probiert gemeinsam neue Dinge aus - ob Klettern, Raften oder eine kulinarische Spezialität. Realistisch bleiben: Ein romantisches Wochenende zu zweit, davon träumen wir gern. Aber Vorsicht: Es ist nicht immer wie im Film. Habt nicht zu hohe Erwartungen, Unstimmigkeiten und kleine Streitereien gehören dazu. Im nächsten Urlaub könnt ihr Dinge anders machen, die dieses Mal nicht gut gelaufen sind.

Also, seid ehrlich zueinander und plant den Urlaub im Vorfeld gemeinsam. Läuft der Urlaub reibungslos, ist das mit Sicherheit ein gutes Omen für eure nächste gemeinsame Zeit.

Lesetipp: Vielleicht wäre ein Tiny House ein Ziel für euch?