Urlaub 2023 im Tiny-House: Besondere Unterbringungen in Deutschland

Gerade in Zeiten, in denen man den Gürtel enger schnallen muss, sehnen sich viele nach Freiheit. Auch wenn die Bewegung der Tiny Häuser bereits seit langem in Deutschland angekommen ist, so entdecken doch jährlich immer mehr Menschen die Liebe zur Natur und einem minimalistischen Lebensstil. Zwar muss es nicht gleich ein Umzug in ein kleines mobiles Häuschen sein, zum Ausprobieren bietet sich hierfür ein Urlaub in einem Tiny House hervorragend an. Tiny-Haus-Siedlungen entstanden in den letzten Jahren an immer mehr Orten in Deutschland, es gibt inzwischen findige Vermieter und Urlaubsanbieter, die genau dieses Phänomen unterstützen und so Neukunden gewinnen konnten. Wir stellen euch in dem Artikel außergewöhnliche Tiny-House-Urlaubsideen in Deutschland vor.

Was ist ein Tiny-House überhaupt?

Als ein Tiny House bezeichnet man zunächst ein kleines Haus mit einem Wohnraum von bis zu 100 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 15 bis 45 Quadratmetern. Wie in einer normalen Wohnung oder Haus, gehören auch eine Küche, ein Bad und meistens noch ein kleines Wohnzimmer sowie ein Schlafzimmer hinzu. Findige Tiny House Besitzer, die dauerhaft sesshaft sind, schaffen zusätzlichen Raum durch geschickte Nutzung der einzelnen Flächen und Zwischenräume. Die Gesamtfläche der einzelnen Räume ist in der Regel geringer als in einer Wohnung. Tiny Häuser besitzen einen Anschluss an die öffentliche Ver- und Entsorgung und sind mit Strom, Wasser und einem Abwasseranschluss versehen. Abgesehen von der Größe, gibt es fest installierte oder eben mobile Varianten, die dem Grundgedanken der Tiny House Bewegung entsprechen, wobei hier die deutsche Straßenverkehrsordnung zu beachten ist.

Die moderne Tiny-House-Bewegung ist eigentlich aus der Not heraus entstanden, denn nach den schllimmen Verwüstungen des Hurrikans Katrina im Jahr 2005 und den verheerenden Auswirkungen der großen Finanzkrise 2007 verloren zahlreiche Amerikaner ihr Haus und ihr Einkommen. Um Wohn- und Lebensunterhaltungskosten zu sparen, begann ein Umdenken in großen Teilen der Gesellschaft und die Tiny Häuser wurden immer beliebter. Auch wenn die "Small House Society" bereits seit 2002 aktiv ist und die Förderung, Erforschung, Entwicklung und die Nutzung kleinerer Wohnräume zum Ziel hat, so schwappte die Bewegung erst im Laufe des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre nach Deutschland über. Die "Small House Society" wurde von Architekten, Stadtplanern und Designern gegründet und hatte stets sowohl den ökologischen als auch wirtschaftlichen Aspekt der Wohnraumreduzierung im Fokus.

Auch in Deutschland wurden in den letzten Jahren Tiny Häuser immer beliebter, zahlreiche Menschen ziehen häufiger das minimalisitische Wohnen in der Natur dem hektischen und überfüllten Stadtleben vor. Auch wenn es in Deutschland einige Auflagen und Vorschriften zu beachten gilt, so interessieren sich doch immer mehr Menschen dafür, was die stetig steigende Zahl an Anbietern und Herstellern, sowie die Suchanfragen verdeutlichen. Obgleich die Preise für Tiny-Häuser vor allem in den letzten beiden Jahren deutlich gestiegen sind, so sind diese meistens noch erschwinglicher als ein kompletter Neubau eines Massivhauses. 2019 kostete ein Tiny House im Durchschnitt ungefähr 67.000 Euro, hierzu kommen in der Regel noch die Kosten für einen Bauplatz und mögliche Erschließungskosten. In den letzten Jahren boomten nicht nur die Anfragen für den Bau eines privaten Tiny-House, auch dieses Jahr scheint es einen neuen Trend im Urlaubsbereich zu geben, denn immer mehr Menschen möchten ihren Urlaub in einem Luxus Tiny House verbringen. Gerade in Krisenzeiten wird der Urlaub im eigenen Land attraktiver, was zahlreiche Freizeit- und Tourismusanbieter bereits für sich entdeckt haben und immer neue und kreativere Übernachtungsmöglichkeiten anbieten.

Luxus Camping am Brombachsee

Ein Tiny House der besonderen Art, findet sich mitten im Herzen des fränkischen Seenlandes. Das größte Stillgewässer Frankens etablierte sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel, inzwischen gibt es fünf Freizeitanlagen, einen Fahrgasttrimaran, Beach-Volleyball, einen Biergarten, Kinderspielplätze, Sandstrände und Segelschulen. Hier kann man eines der Tiny Häuser auf dem idyllischen Campingplatz mitten im Wald mieten. Ob mit oder ohne Hund, für zwei Erwachsene und maximal zwei Kinder bis 10 Jahre bieten die 24 Quadratmeter großen Häuser eine ähnliche Ausstattung wie eine Ferienwohnung. Wer gerne auf Campingplätzen übernachtet und mehr Komfort als ein Zelt oder Wohnwagen möchte, sollte das Tiny House am Brombachsee unbedingt ausprobieren. Die Häuser sind ab 120,00 € pro Nacht zu mieten, es gibt verschiedene Mindestaufenthaltszeiten. Der An- und Abreisetag ist Samstag.

Der Brombachsee bietet Natur, Erholung und Übernachtungserlebnisse der besonderen Art. CC0 / Pixabay / andibreit

Öffnungszeiten: 2022 und 2023: Hauptsaison vom 01.04.-31.10. / Nebensaison vom 01.01.-31.03., 01.11.-31.12.

Mindestaufenthalt: 01.05.-31.09 wochenweise Vermietung, Oktober bis April 2 Nächte

Rezeption: täglich von 08:00-19:00 Uhr geöffnet, von 09:00-13:00 Uhr telefonisch erreichbar.

Adresse: Waldcamping Brombach e.K., Sportpark 13, 91785 Pleinfeld

Telefon: 09144 - 60 80 90

Fax: 09144 - 60 80 911

E-Mail: anfrage@waldcamping-brombach.de

Internet: https://www.waldcamping-brombach.de/tiny-haeuser-urlaub.html

Weitere Übernachtungsmöglichkeiten am Brombachsee findest du hier*.

Ein weiteres Tiny Haus der besonders gemütlichen Art, wartet im Frankenwald. Hier gibt es Holzlodges im Tiny-House-Stil, die eigens vom Besitzer selbst gebaut wurden.

Ein Tiny House der anderen Art im Fichtelgebirge

Ein Tiny House der etwas anderen Art, ist eine sogenannte Jurte. Diese sind die traditionelle Zeltart der Nomaden in Zentralasien, besonders in der Mongolei, welche heute noch verwendet werden und auch in Europa Fuß gefasst und sich an die eruropäischen Klimabedingungen angepasst haben, um ein ganzjähriges Wohnen möglich zu machen. Auch wenn Jurten keine Kompakt-Häuser mit festen Wänden sind, so nutzen diese jedoch das Prinzip der Raumoptimierung der einfach konstruierten Jurten und besitzen neben einem Schlaf- und Wohnbereich auch eine Küche. Auch bei Jurten oder Jurten-Häusern müssen die länderspezifischen Baugenehmigungen und rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden, deshalb sollte man sich, wenn man sich entscheidet, selbst eine Jurte aufzustellen, genau über die üblichen Vorgaben informieren.

In der Nähe der oberfränkischen Stadt Thierstein bietet Familie Klug nun ein besonderes Übernachtungserlebnis an. Hier kann man dem Alltag entfliehen und in einer echten Jurte unter dem Sternenhimmel übernachten. In einem kleinen Dorf am Rande des traumhaften Wellertals, liegt die Jurte mit einer Glaskuppel und großem Panorama-Fenster. Die 35 qm große Jurte bietet bis zu sechs Personen Platz, es besteht auch die Möglichkeit, nach Absprache mit den Vermietern, die eigenen Pferde mitzubringen, das Ausreitgelände ist traumhaft und bietet viel Abwechslung. Ab 89 Euro kann die Jurte gemietet werden, der romantischen Whirlpool kann optional dazu gebucht werden. Neben der Jurte kann auch der sogenannte Pod gebucht werden, dieses gemütliche Holz-Iglu bietet für bis zu drei Personen Platz und kostet 65 Euro pro Nacht. Die findigen Vermieter bietet sogar noch eine weitere Möglichkeit der spektakulären Übernachtung an, in der sogenannten 5 Billionen Sterne Bubble können Urlauber direkt unter dem Sternenhimmel unter einer Kuppel übernachten, Romantik ist vorprogrammiert.

Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet

Rezeption: Check-in ab 16:00, Check-out bis 11:00.

Adresse: Thiersteiner Straße, 29, 95691 Hohenberg an der Eger

Telefon: 0041 76 719 52 95 oder +41 76 252 09 00

Traumhafte Jurte im Fichtelgebirge - hier könnt ihr buchen*

Natur-Traum zur Burg Eltz

Das Tiny House "Natur-Traum Zur Burg Eltz" in der Mosel Region, unweit der bekannten Burganlage aus dem 12. Jahrhundert ist ein außergewöhnliches Übernachtungsdomizil in Rheinland-Pfalz. Neben bekannten Burgen, Schlössern und Seen, befindet sich der Nürburgring in naher Umgebung. Auch Monreal, der angeblich schönste Ort in der Eifel, ist zu erreichen. Das Tiny Haus ist gemütlich ausgestattet und bietet Ruhe und Natur trotz moderner Annehmlichkeiten. Das kleine Häuschen bietet bis zu vier Personen in zwei Schlafzimmern Platz, ab 57 Euro pro Nacht kann man das Tiny House mieten, allerdings sind die aktuellen Verfügbarkeiten stark begrenzt und es sind nur noch wenige freie Buchungszeiten verfügbar, jede weitere Person kostet 10 Euro pro Nacht.

Die mittelalterliche Höheburg zieht jährlich zahlreiche Touristen an. Sie gehörte zu den Befestigungsanlagen in der Eifel und befindet sich seit über 800 Jahren im Besitz der Familie der Grafen und Edelherren von und zu Eltz-Kempenich. CC0 / Pixabay / renzl

Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet

Rezeption: Check-in: von 15:00 bis 18:00 Uhr Check-out: von 08:00 bis 11:00 Uhr

Mindestaufenthalt: 4 Übernachtungen, mindestens 2 Personen

Adresse: Burg Eltz Straße 18, 56294 Wierschem

Telefon: 02605-962079

Tiny House Natur-Traum - hier kannst du buchen*.

Iglucamping im Allgäu und im bayerischen Wald

Der Gewinner in der Kategorie Glamping wurde 2022 mit dem Campsite Award ausgezeichnet und bietet fern ab der Hektik des Alltags im beschaulichen Wangen im Allgäu ein Übernachtungserlebnis der besonderen Art. Das IGLUCAMPING Wangen Röhrenmoos befindet sich als kleiner Park innerhalb des beliebten Campingplatzes Röhrenmoos und wird sowohl von Familien als auch jungen Leuten gerne gebucht. In den 10 ganzjährig bewohnbaren und ökologisch gebauten Iglu-Panorama Häusern sind insgesamt 28 Betten untergebracht, ab 101 Euro pro Nacht können zwei bis vier Personen in den Tiny Houses übernachten.

Nicht nur Eskimos verwenden die Iglu Form für ihre Häuser. CC0 / Pixabay / marianka1308

Mindestaufenthalt: Hauptsaison 2022 von 21.05.2022 bis 10.09.2022 Mindestaufenthalt 7 Nächte An-/Abreisetage Samstag, Herbst 2022 08.10.2022 05.11.2022 7 Nächte Samstag, sonstige Zeiten 2 Nächte alle, 7 Tage vorher sind auch Wochenenden oder Kurzaufenthalte buchbar.

Adresse: IGLUCAMPING Röhrenmoos, Röhrenmoos 1, 88239 Wangen im Allgäu

Telefon: +49 7522 70149-30

Iglucamping Allgäu - Info & Buchung*

Auch im Bayerischen Wald bietet Igluhut Tiny House eine Übernachtung in einem der kleinen Iglu-Ferienhäuser an. Die Unterkunft lockt mit einem eigenen Pool und Bergblick. Helmut und Diana Brunner begrüßen hier Gäste seit 2020. Das Häuschen ist für zwei Personen geeignet, hat eine eigene Sauna und einen Whirlpool, und bietet Platz für ein romantisches Wochenende zu zweit ab 115 Euro pro Nacht. Freizeitmöglichkeiten gibt es in näherer Umgebung, es besteht auch die Möglichkeit, sein eigenes Pferd mitzubringen, der hauseigene Reitplatz kann genutzt werden.

Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet

Mindestaufenthalt: 2 Nächte

Adresse: Hinterdietzberg 1, 94239 Zachenberg, Deutschland

Telefon: 0160 3675644 oder 09929/902173

Igluhut Tiny House im Bayerischen Wald - Info & Buchung*

Green Tiny Houses Harlesiel am Weltnaturerbe Wattenmeer, Green Tiny Spaces in Schleswig-Holstein und Harz Hideaway Wald- & Naturcamping

Ein unvergleichliches Übernachtungserlebnis bietet der Gewinner des Home Awards European Holiday 2021 im äußersten Norden Deutschlands. Das Mini-Dorf aus ökologisch errichteten Tiny Houses bietet moderne, geräumige und komfortabel ausgestattete Tiny Häuser in absoluter Naturnähe, die auch für Allergiker geeignet sind. In 19 Tiny Häusern können Familien, Paare und Freunde bis zu vier Personen ein unvergleichliches Naturerlebnis erfahren, das nachhaltige Mini-Saunahaus ergänzt das Angebot. Ab einem Preis von 125 € pro Nacht inklusive Endreinigung und zuzüglich der Kurtaxe, sind die Häuser ab einer Mindestanzahl von zwei Nächten buchbar.

Von Nord- bis Süddeutschland gibt es inzwischen zahlreiche Angebote für einen außergewöhnlichen Urlaub. CC0 / Pixabay / phybawi

Öffnungszeiten: 2022 April bis September

Rezeption: An- und Abreise montags und freitags

Adresse: Green Tiny Village, Campingplatz Harlesiel, Schwerinsgroden 1, 26409 Nordseebad Carolinensiel

Telefon: 040 180 24 24 40

Green Tiny Houses am Campingplatz Harlesiel - Info & Buchung*

Weiter gibt es die Möglichkeit, in einem der anderen Standorte in einem naturbelassenen und ökologisch errichteten Tiny House zu übernachten. Green Tiny Houses bietet an vier Orten in Deutschland das besondere Übernachten an. So gibt es neben futuristisch angehauchten Mini-Häusern mit Seeblick auch die Green Tiny Spaces am Salemer See, die sich ideal für Kurzaufenthalte eignen und durch eine geschickte Bauweise und Bettenkonstruktion tagsüber mehr Raum in den kleinen Häusern schaffen. Inmitten des geschützten Naturparks Lauenburgische Seen am Hamburger Stadtrand kannst du vom 1. April bis 31. Oktober eines der 5 qm großen Häuschen mieten. Sie bieten für bis zu 2 Personen Platz, ein kleiner Kochbereich mit Schrank, Herd, Ablage, Kühlschrank und Waschbecken findet ebenso Platz, wie ein großes ausklappbares Bett. Eine Übernachtung kostet ab 60 € pro Nacht, hinzu kommen einmalige Kosten für die Endreinigung von 29 Euro.

Neben der Nordsee und dem Salemer See bietet der Green Tiny House Anbieter auch Urlaube in Tiny Häusern im Harz an. Dort kannst du dich zwischen 20 Green Tiny Houses Nature & Pioneer und 20 Green Tiny Spaces entscheiden. Auch diese Häuser sind ökologisch und nachhaltig gebaut, den Herstellern liegt das Wohl der Umwelt besonders am Herzen, so werden die Tiny-House-Modelle beispielsweise in Deutschland hergestellt und bieten bis zu vier Personen ausreichend Platz. Die Preise sind jeweils abhängig von der gebuchten Variante und beginnen bei 149 Euro pro Nacht.

Öffnungszeiten: 2022 April bis September

Rezeption: An- und Abreise montags und freitags

Telefon: +49 40 180 24 24 40

E-Mail: buchen@greentinyhouses.com

Internet: https://www.greentinyhouses.com/harz

Tiny House Dorf im Naturresort Worpswede im Teufelsmoor

Im Naturresort Worpswede entstand seit 2018 ein Tiny-House-Dorf. Neben der Übernachtung in Baumhäusern, Baumzelten und einem Campingplatz, bietet das "Land of Green" noch die Möglichkeit an, in einem der 12 individuell eingerichteten und ausgestatteten Mini-Häusern zu übernachten. Egal ob Urlaub oder Probewohnen, die unterschiedlichen Tiny Häuser bieten bis zu fünf Personen Platz. Die meisten Häuser besitzen eine Terrasse und sind ganzjährig nutzbar, auch Haustiere sind zum Teil gestattet. In der Nebensaison können die Häuser bereits ab 75 Euro pro Nacht gemietet werden, wobei Kinder unter 2 Jahren kostenlos sind. Es gibt neben einem breiten Freizeitangebot auch die Möglichkeit den Hot Tub in der Natur zu buchen, oder gemütliche Stunden in einem Saunafass inmitten der Wälder zu verbringen, bis zu 6 Personen finden in dem Fass Platz, ab 2 Personen für 49 Euro buchbar. Ein eigener Kanuverleih befindet sich ebenfalls auf dem Platz und bietet ab 9 Uhr und bis zum Sonnenuntergang Kanadier und Kajaks für 1 bis 4 Personen an.

Immer häufiger gibt es neben dem minimalistischen Urlaubsangeboten auch entsprechende Wellness-Angebote im Kleinformat. CC0 / Pixabay / blende12

Öffnungszeiten: Hauptsaison 01.04.- 23.06. und 14.09.-30.09.2022, Hochsaison 24.06. bis zum 13.09.2022, Nebensaison 01.10.2022 bis zum 31.03.2023, Spezial 24. Dez. und 31. Dezember.

Mindestaufenthalt:

Rezeption: Check-in ist ab 15 Uhr. Check-out bis 11 Uhr

Adresse: Waakhauser Str. 20 in 27726 Worpswede

Telefon: +49 40 8080 576 30

E-Mail: info@landofgreen.de

Internet: https://www.landofgreen.de/tiny-houses

Urlaubs-Alm Bunter Bock im Harz

Auf knapp 600 Höhenmetern mitten im Oberharz liegt die Urlaubs-Alm Bunter Bock. Umgeben von Wäldern, Bergen und Seen, kannst du im kleinen Örtchen Buntenbock nahe Clausthal-Zellerfeld eine Auszeit vom Alltag nehmen.

Der Harz bietet sich zu allen Jahreszeiten für einen Urlaub oder Kurztrip an. CC0 / Pixabay / geraldfriedrich2

Die Urlaubs-Alm liegt auf einer wunderschönen Hochebene, von der du einen unvergleichlichen Weitblick hast, Wanderwege und Loipen befinden sich direkt vor der Haustür. Die urigen 18 qm großen Tiny-House-Almhütten bieten bis zu drei Personen Platz, besitzen eine kleine Küchenzeile und ein Bad mit geräumiger Dusche und können ab 158 Euro pro Nacht gebucht werden.

Probewohnen bei Diekmann und eine Tiny-Community in Oberfranken

Neben der Urlaubsvermietung besteht bei manchen Tiny-Haus-Anbietern die Möglichkeit, in einem der kleinen Häuschen Probe zu wohnen. Hier bietet zum Beispiel der Tiny-House-Hersteller Diekmann an, an sechs Standorten in Deutschland in einem seiner Tiny Houses zur Probe zu wohnen. Neben der schwäbischen Alb, kannst du im Münsterland, in Rheinland-Pfalz, im Hamburger Umland und auch in Mehlmeisel im Fichtelgebirge das Leben in einem der kompakten und ganzjährig bewohnbarem Tiny House ab 69 Euro pro Nacht ausprobieren.

Einige Tiny-Haus Hersteller bieten nicht nur Urlaub in einem ihrer kleinen Häuser an, es gibt immer öfters auch die Möglichkeit zur Probe zu wohnen. CC0 / Pixabay / milivigerova

Seit 2021 könnt ihr auch im Pier 9 Tiny-House-Hotel von Diekmann in Hamm übernachten. Egal ob Probewohnen oder Übernachten, bis zu zwei bis vier Personen finden in einem der vollausgestatteten Häuser Platz. Eine Übernachtung kostet für zwei Personen zwischen 89 und 119 Euro pro Nacht, Kinder bis 3 Jahre übernachten umsonst. Ein eigenes Babykörbchen/Reisefaltbett ist aus Platzgründen mitzubringen.

Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet, Nebensaison 01. – 30.11. und 01.01. – 31.03., Hauptsaison 01.04. – 31.10. und 01.12. – 31.12.

Mindestaufenthalt: an Weihnachten und Silvester gesonderte Bestimmungen

Rezeption: Check-in am Anreisetag ab 15:00-18:00 Uhr, Check-out am Abreisetag bis spätestens 10:00.

Adresse: PIER 9, Tiny House Hotel, Adenauerallee 9, 59065 Hamm

Telefon: 023813716691

Tiny House Pier 9 in Hamm - Infos & Buchung*

Auf einem ehemaligen Campingplatz begann 2017 der Traum von den Gründern von "Das Village" vom minimalistischen Wohnen und bietet heute für 35 Tiny Houses ausreichend Platz, um gemeinschaftlich und nahe an der Natur zu leben. Für Interessierte bietet die Community ebenfalls die Möglichkeit des Probewohnens an, aber auch einfach nur Urlaub kann in einem der themenbezogenen Minihäuser gebucht werden. Ob mit oder ohne Hund, die Häuser bieten bis zu zwei Erwachsenen und zwei Kindern zu jeder Jahreszeit Platz, man kann aktuell zwischen einem gemütlichen Tiny-House-Iglu oder einem kleinen Schwedenhäuschen wählen. Die Preise beginnen bei 99 Euro pro Nacht, bei mehreren Wochen wird ein Rabatt gewährt.

Fazit

Urlaub in einem Tiny House kann ein spannendes Erlebnis sein. Wer nicht gerade unter panischer Platzangst leidet oder absolut nicht auf Einschränkungen Rücksicht nehmen möchte, sollte dies unbedingt einmal ausprobieren. Es gibt weltweit immer mehr Anbieter von Tiny Häusern, hier solltest du darauf achten, dass du tatsächlich Urlaub in einem echten Tiny House buchst, denn der Begriff ist weder geschützt noch gibt es eine feste Definition von Tiny Häusern.

Allerdings solltest du beachten, dass die meisten Tiny Häuser in der Regel für 4 Personen ausgelegt sind, Großfamilien und größere Reisegruppen müssten hier mehrere Häuser buchen. Mehrkindfamilien bleiben in diesem Fall auf der Strecke, da es aufgrund des begrenzten Platzes oft nicht möglich ist, ein weiteres Bett hinzuzustellen.

Tiny Häuser eignen sich besonders für Singles und Paare. Familien stellt ein Leben im Mikrohaus vor immense Herausforderungen, wenngleich sich der Trend in den letzten Jahren ein wenig gewandelt hat. So wurden auch Tiny Häuser für Familien attraktiver und immer häufiger überwiegt der Autonomie- und Naturgedanke. Parkplätze sind in der Regel bei allen Häusern vorhanden, Verkehrsanbindung und Nahversorgung sind meistens ebenso gegeben. Da die Tiny Häuser ähnlich wie Ferienwohnungen ausgestattet sind, sollte vorab geklärt werden, ob Handtücher oder Bettwäsche selbst mitgebracht werden muss oder ob diese gestellt wird.