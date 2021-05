Wilhelmsthal vor 44 Minuten

Frankenwald Chalets

Übernachtungs-Geheimtipp: Ferienhäuser im Tiny-House-Stil im Frankenwald

Dank der neuen Corona-Lockerungen in Bayern steht dem nächsten Urlaub nichts mehr im Weg. Wir haben einen echten Geheimtipp für alle, die ihre nächste Reise gerne einmal in einer eher ungewöhnlichen Unterkunft verbringen wollen: Im Frankenwald gibt es nun Mini-Ferienhäuser, die ihren großen Geschwistern in nichts nachstehen.