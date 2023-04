Was bei einem Notfall zu tun ist

Tierkliniken in Rheinland-Pfalz

Tierarzt-Onlineverzeichnis Rheinland-Pfalz

Wenn der schlimmste Alptraum wahr wird: Dein geliebtes Tier befindet sich in akuter Notsituation und es braucht dringend Hilfe? Was kannst du in einer solchen Situation tun? Und was ist am Wochenende, wenn dein Tierarzt oder deine Tierärztin geschlossen hat? Solche Situationen wollen wir uns nicht vorstellen. Damit wir aber auf alles vorbereitet sind und in Notsituationen wissen, was zu tun ist und an wen wir uns wenden können, haben wir für dich einige Tipps und Ratschläge parat. Wir sagen dir, wie du dich in einer Notlage verhalten solltest und an wen du dich wenden kannst. Eine Übersicht aller Tierkliniken aus Rheinland-Pfalz findest du hier.

Hinweis: Wenn dein Haustier verschwunden ist, kannst du diese Telefonnummer anrufen vom Suchhundezentrum Rheinland-Pfalz: K9 Notruf Hotline - K-9® Suchhundezentrum Rheinland-Pfalz (suchhundezentrum-rheinland-pfalz.de)

Was sollte ich bei einem Notfall tun?

Auch wenn es dir schwerfällt: Versuche ruhig zu bleiben .

. Überblicke die Situation . Befindet sich dein Tier in einer akuten Notsituation durch einen Unfall, Stromschlag, Verbrennung oder Vergiftung und braucht sofortige Hilfe? Wenn du kannst, dann leiste Erste Hilfe vor Ort und kontaktiere sofort eine Notfallnummer. Schildere die Situation in kurzen Sätzen (Was ist deinem Tier wo passiert?). Sollte eine Vergiftung vorliegen und du noch etwas von dem Gift übrig hast, dann bewahre es auf und nimm es mit zum Tierarzt oder in die Tierklinik.

. Befindet sich dein Tier in einer akuten Notsituation durch einen Unfall, Stromschlag, Verbrennung oder Vergiftung und braucht sofortige Hilfe? Wenn du kannst, dann und Schildere die Situation in kurzen Sätzen (Was ist deinem Tier wo passiert?). Sollte eine Vergiftung vorliegen und du noch etwas von dem Gift übrig hast, dann bewahre es auf und nimm es mit zum Tierarzt oder in die Tierklinik. Vorsicht bei verletzten Tieren : Sie haben Angst und können sehr gestresst sein. Manche Tiere wehren sich und beißen . Nähere dich langsam und bedacht und versuche, dein Tier zu beruhigen. Wenn du einen Maulkorb hast, dann lege ihn bitte deinem Tier an.

: Sie haben Angst und können sehr gestresst sein. Manche Tiere . Nähere dich langsam und bedacht und versuche, dein Tier zu beruhigen. Wenn du einen Maulkorb hast, dann lege ihn bitte deinem Tier an. Sollte es deinem Tier nicht gut gehen: Dein Tier schwächelt und ist schlapp, hört z.B. auf, etwas zu fressen und zu trinken, dann solltest du dies abklären lassen zur Kontrolle. In manchen Fällen ist Zeit der entscheidende Faktor .

. Wenn dein Tierarzt geschlossen hat und keine Notfallnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hat, dann kannst du eine Tierklinik anrufen. Sollte keiner ans Telefon gehen oder dauernd besetzt sein, dann fahre direkt in die Klinik. In manchen Orten gibt es die Möglichkeit, einen mobilen Notdienst zu kontaktieren. Du kannst auch über einen Videochat mit Tierärzten sprechen und dir so Hilfe holen.

Hinweis: Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und die Malteser bieten Erste-Hilfe-Kurse für Hunde an: Erste Hilfe am Hund - Kurse beim ASB und Erste Hilfe für Hunde: Was du in den Kursen lernst (malteser.de)

An wen kann ich mich wenden?

Hinweis: Bei Dehner findest du Erste-Hilfe-Maßnahmen für Haustiere und was alles in eine Hausapotheke für Tiere gehören sollte: Erste Hilfe für Haustiere | Dehner

Tipp: Notiere dir doch gleich alle wichtigen Nummern, die du brauchst und lege alle wichtigen Unterlagen bereit.

Wir wünschen schnelle Genesung für alle kranken Haustiere!