Mit einem Adventskalender für Hunde versüßt du deinem treusten Begleiter die Weihnachtszeit. Ob Leckerli oder Spielzeug: Jeden Tag wartet eine neue Überraschung für deinen Hund hinter den 24 Türchen.

Die Adventskalender von vetevo* und Waldkraft* sind bei Hunde- (und Katzen-)besitzern sehr beliebt. Neben leckeren Snacks für deinen Hund findest du hinter den Türchen des vetevo-Adventskalenders zudem tolle Spielzeuge und weitere Highlights für dich und deinen Hund. Beim Adventskalender von Waldkraft (auch für Katzen geeignet) liegt der Fokus auf hochwertige Snacks und Kekse von Geflügel, Rind & Co.

Adventskalender für Hunde & Katzen

Mit den Adventskalendern für dein Haustier kannst du deinem Vierbeiner jeden Tag eine Freude bereiten. Diese zwei Kalender sind in der Adventszeit besonders beliebt.

Vielfalt pur mit Snacks & Spielzeugen von vetevo - der Adventskalender für Hunde

Der Adventskalender von vetevo.de* hält täglich eine Überraschung für deinen Vierbeiner bereit - neben "Snacks" verbergen sich auch Produkte aus der Kategorie "Spielzeug & Training" hinter den Türchen. Von Massagetools über Bälle bis hin zu Hundekeksen ist hier alles dabei, was Hundeherzen höher schlagen lässt. Den Kalender bekommst du momentan im Angebot für 79 Euro statt für 89 Euro.

Leckereien für Hunde und Katzen - der Adventskalender von Waldkraft

Für nur 22,80 Euro kannst du deinen Vierbeiner in der Vorweihnachtszeit so richtig verwöhnen. Verpackt als klassischer Adventskalender im ansprechenden Design finden Haustier und Herrchen hinter jedem Türchen abwechslungsreiche Leckereien aus der Waldkraft-Bäckerei*. Unter den liebevoll zubereiteten Futter-Spezialitäten befinden sich Geflügel- und Rinder-Würfel sowie Hanfkekse in Blumen-, Herz-, oder Knochenform für Hunde und Katzen.

Weitere Highlights für deine Haustiere - Pflege & Gesundheit

Du möchtest deinen Vierbeiner nicht nur in der Adventszeit verwöhnen, zumal auch die Pflege nicht zu kurz kommen soll? Diese weiteren Highlights haben wir für dich in den Online-Shops von vetevo.de* und Waldkraft* entdeckt:

Die Highlights auf vetevo.de (kostenloser Versand ab 49 Euro): Wurmtests, Rassenbestimmung, Immun-Booster & mehr

Die Expertinnen & Experten von vetevo.de haben sich auf Tiergesundheit spezialisiert, diese Highlights warten auf dich:

Die Highlights im Waldkraft-Shop (kostenloser Versand ab 80 Euro): Gelenke, Kräutermischung & mehr

Waldkraft steht für "Power aus der Natur", die die Tiergesundheit unterstützt. Unsere Produktempfehlungen: