Mysteriöse Pop-up Nachrichten: Wer schickt die "Test"-Benachrichtigungen bei Android?

Auf den Smartphones von immer mehr Android-Nutzern poppt momentan eine seltsame Push-Benachrichtigung auf. Diese erscheint etwa über Google-Hangouts, Microsoft Teams oder anderen Apps auf dem Smartphone mit dem Inhalt "Test" oder "Test Notifications!!!".

Es deutet daraufhin, dass diese Nachrichten im Zusammenhang zu der, in der letzten Woche bekannt gewordenen Sicherheitslücke in Googles Firebase Cloud Messaging stehen. Die Plattform stellt unter anderem die Infrastrukturen für Push-Nachrichten bereit. Das berichtet das Technikportal heise.de.

Bisher ist aber noch unklar, ob dies tatsächlich was mit der Sicherheitslücke zu tun hat. Google und Microsoft untersuchen derzeit die Vorfälle. Wichtig für User ist es, die Pop-ups zu ignorieren und keinesfalls eventuell eingebauten Links zu folgen.

